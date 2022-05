Gran Turismo 7: nuovo Update questa settimana, aggiungerà tre auto

Questa settimana Polyphony Digital pubblicherà un nuovo Update per Gran Turismo 7 per PS5 e PS4. I dettagli sull'aggiornamento al momento sono praticamente inesistenti, ma un indizio, neanche troppo velato, suggerisce l'introduzione di tre vetture.

L'arrivo di una nuova patch questa settimana è stato annunciato con un tweet di Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital. Purtroppo non è stata fornita nessuna data precisa, ma in compenso il post è accompagnato da un'immagine che mostra le silhouette di tre vetture, che con ogni probabilità verranno aggiunte a Gran Turismo 7 proprio con il sopracitato aggiornamento.

Come suggerisce GTPlanet, una delle tre auto, quella in alto al centro, con ogni probabilità sarà l'hypercar Toyota GR010, dato che la vettura sarà protagonista della fase di qualificazione del 5 giugno della Toyota Gazoo Racing GT Cup annunciata il mese scorso.

Quella in basso a destra invece potrebbe trattarsi della Camaro GoPro Rampage 1970, mentre quella a sinistra risulta più difficile da identificare, ma dovrebbe essere una Corvette della generazione C3. In ogni caso per saperlo con certezza non ci resta che attendere la pubblicazione del nuovo Update.

Anche l'ultima patch di Gran Turismo 7, la 1.13, ha introdotto tre vetture gratis, ovvero la Subaru BRZ GT300 '21, la Subaru BRZ S'21 e la Suzuki Cappuccino (EA11R) '91.