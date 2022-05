Classifica UK: Horizon Forbidden West torna primo grazie ai nuovi bundle di PS5

GfK e GamesIndustry hanno condiviso la classifica dei giochi retail più venduti nel Regno Unito nella settimana che si è conclusa il 21 maggio 2022. Al primo posto troviamo Horizon Forbidden West, che riconquista la vetta della classifica a tre mesi dal lancio grazie ai nuovi bundle di PS5 che includono il gioco.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti in formato fisico in UK la scorsa settimana:

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker Mario Kart 8: Deluxe Leggende Pokémon Arceus Minecraft (Switch Edition) GTA 5 FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Gran Turismo 7

PS5, ecco il nuovo bundle con Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, che già la settimana scorsa era salito al terzo posto, hanno visto un incremento del 94% dal lancio dei nuovi bundle di PS5 standard e Digital che includono una copia del titolo Guerrilla Games. Tanto è bastato per conquistare la vetta della top 10, scavalcando Nintendo Switch Sports, ora in seconda posizione, con le vendite calate del 37% su base settimanale.

L'arrivo di nuovi stock di PS5 ha avuto effetti positivi anche per le vendite degli altri giochi pubblicati da Sony PlayStation: Gran Turismo 7 è risalito dal 13° al 10° posto con un amento delle vendite del 38%, mentre Ratchet & Clank: Rift Apart rientra nella top 20 al 15° posto piazzando il 275% di copie in più rispetto alla settimana precedente.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, scende dal secondo al terzo posto (-30%), Mario Kart 8 Deluxe mantiene saldamente il quarto posto (nonostante un -16% di copie vendute), mentre Leggende Pokémon: Arceus sale di una posizione piazzandosi quinto (+5%).

Non ci sono state molte nuove uscite in formato fisico la scorsa settimana. Quella di maggior rilievo è Vampire: The Masquerade - Swansong che tuttavia si piazza solo al ventesimo posto. Evil Dead - The Game, invece, scende al dodicesimo posto dopo essersi classificato quinto nella settimana di debutto, con un calo delle vendite del 51%.