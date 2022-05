PS5, bundle con Horizon Forbidden West disponibile presso un altro retailer inglese

Il bundle con PS5 e Horizon Forbidden West è disponibile per l'acquisto presso il retailer inglese Argos, sia nella versione standard che Digital Edition della console, rispettivamente a 499 e 409 sterline.

Dopo il primo avvistamento del bundle con PS5 e Horizon Forbidden West sul sito di Shopto, alcuni giorni fa, il pacchetto sembra insomma ufficiale e immaginiamo dunque arriverà anche in Italia, come accaduto in precedenza con il bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart.

In questo caso il prezzo consente di risparmiare qualcosa rispetto all'acquisto separato di PlayStation 5 e di una copia di Horizon Forbidden West, con l'unico "difetto" rappresentato dal fatto che il gioco è presente sotto forma di codice digitale.

PS5, il bundle con Horizon Forbidden West

Nella recensione di Horizon Forbidden West abbiamo parlato di come la nuova avventura di Aloy rappresenti un'esperienza di grande spessore, andando a migliorare tutti gli aspetti meno brillanti del primo episodio.

È anche grazie a questo titolo che PS5 ha totalizzato vendite per 19,3 milioni di unità, pur al di sotto delle previsioni di Sony.