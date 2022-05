Call of Duty Vanguard: il multiplayer è gratis con tanto di doppi XP, ecco le date

Da ora e fino alla prossima settimana il multiplayer di Call of Duty: Vanguard è gratis. Nello specifico chiunque può gettarsi nella mischia delle modalità multigiocatore dello sparatutto senza acquistare il gioco da oggi, mercoledì 18 maggio, fino alle 19:00 di martedì 24 maggio. Non solo, per tutta la durata di questo periodo di prova gratuito tutti i giocatori riceveranno il doppio degli XP.

L'annuncio è arrivato da un tweet dell'account ufficiale di Call of Duty, che per l'appunto conferma che chiunque potrà giocare al multiplayer gratuitamente e provare oltre 20 mappe e 10 modalità differenti a partire da oggi.

Se siete interessati, potrete scaricare l'accesso gratuito al multigiocatore di Call of Duty Vanguard da qui per PS5, da qui per PS4, da qui per piattaforme Xbox e infine da qui per la versione PC. Che ne pensate, ne approfitterete per provare il multiplayer di Call of Duty: Vanguard?

Rimanendo in tema, l'insider Ralph Valve ha condiviso nuovi presunti dettagli sulla presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 2 e l'Alpha test del multiplayer.