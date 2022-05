The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition classificato per Nintendo Switch, annuncio a breve?

La rating board di Taiwan ha classificato la versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, forse anticipando l'annuncio ufficiale da parte di Bethesda e Nintendo.

Il gioco è stato rimosso dal database poco dopo che la notizia ha iniziato a diffondersi, segno che effettivamente uno sbadato dipendente a pigiato il tasto "pubblica" prima del tempo o per errore. Ma non abbastanza in fretta, dato che il portale Twisted Voxel è riuscito comunque a scattare una foto della classificazione incriminata.

In passato la rating board taiwanese ha aggiunto al proprio catalogo svariati giochi prima del loro annuncio ufficiale, svelandone quindi l'esistenza prima del tempo. In tal senso, la conferma da parte di Bethesda potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni o settimane, magari durante il prossimo Nintendo Direct. Vedremo.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition include il gioco base e dieci anni di contenuti, inclusi i DLC della Special Edition e tanti contenuti del Creation Club nuovi e già esistenti, fra cui missioni, dungeon, boss, armi, magie e tanto altro.