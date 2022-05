Monster Hunter Rise Sunbreak, video con le nuove mosse di Spadone, Martello e Falcione Insetto

Capcom oggi ha pubblicato altri tre video di Monster Hunter Rise: Sunbreak per presentare le nuove mosse di Spadone, Martello e Falcione Insetto che verranno introdotte con la maxi-espansione in dirittura d'arrivo quest'estate su Nintendo Switch e PC.

Nel filmato qui sopra possiamo ammirare le nuove tecniche dello Spadone. L'attacco fildiseta "Isteria" il cacciatore si mette in posizione difensiva, pronto a intercettare l'attacco nemico. Se il parry viene eseguito con successo è possibile eseguire un fendente caricato potenziato. Nel video possiamo vedere anche la "Combo fendente super", una serie di rapidi fendenti in verticale che sostituisce la classica combo di attacchi caricati.

Nel video del Martello invece viene presentato l'attacco fildiseta "Scoppio d'impatto". Si tratta di un colpo roteante che attiva un buff, grazie al quale l'arma emetterà delle onde d'urto che infliggono danni aggiuntivi e fanno sussultare più facilmente i mostri. Vediamo anche la "Devastazione rotante: carica" un attacco roteante che culmina con un potente montante e a cui può seguire un colpo caricato.

Infine, il filmato dedicato alle nuove mosse del Facione Insetto di Monster Hunter Rise Sunbreak presenta l'attacco fildiseta "Attacco Kinsetto risvegliato": il cacciatore scaglia con gran forza il kinsetto contro il malcapitato di turno infliggendo danni ingenti (al costo di tutti gli estratti accumulati) per poi catapultarsi sul punto colpito ed eseguire un attacco a mezz'aria. Possiamo vedere anche il "Fendente Kinsetto" un nuovo attacco in affondo in volo.

Che ne pensate delle nuove mosse presentate oggi? Se non vi basta, di recente Capcom ha presentato anche le tecniche di Spadascia, Balestra Pesante e Spada e Scudo.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno per PC e Nintendo Switch.