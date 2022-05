Monster Hunter Rise Sunbreak, video con le nuove mosse di Spadascia, Spada e Scudo e Balestrone

Capcom ha pubblicato tre video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak che presentano le nuove mosse, o meglio "attacchi Fildiseta", di Spadascia, Spada e Scudo e Balestra Pesante che verranno introdotti con l'espansione in arrivo il prossimo mese.

Nel filmato qui sopra possiamo ammirare le nuove tecniche per gli utilizzatori di Spadascia. In particolare siamo certi che l'"Elemental Burst Counter", un fendente concentrato, farà gola a molti dato che dona all'arma una vero e proprio contrattacco. Nel video possiamo vedere anche un nuovo set di attacchi in trasformazione da spada ad ascia e viceversa, nonché l'utilizzo del "Cambia Abilità Scambio", una tecnica disponibile per tutte le categorie di armi che permette di scambiare al volo due set di abilità differenti.

Il secondo filmato invece è dedicato alla Spada e Scudo che ottiene la nuova abilità "Destroyer Oil" che per certi versi ricorda Monster Hunter Generations. Una volta applicato l'olio sulla lama i mostri sussulteranno più facilmente a causa dei nostri colpi e dunque sarà più semplice interrompere le loro azioni.

Infine nel filmato dedicato alla Balestra Pesante viene presentato l'attacco fildiseta "Setting Sun". Una volta attivato, il filo insetto crea un cerchio davanti al cacciatore che aumenta il numero di hit di tutti i proiettili multicolpo che lo attraversano e di conseguenza anche i danni complessivi.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno per PC e Nintendo Switch.