Star Citizen: nuovo video mostra caratteristiche di intelligenza artificiale e NPC

Star Citizen continua il suo lungo percorso di sviluppo, come dimostrano anche questi nuovi video incentrati su caratteristiche relative all'intelligenza artificiale nel gioco e gestione degli NPC, tra le altre cose, elementi che rientrano nei tanti ambiti in cui Cloud Imperium Games sta lavorando.

Ci sono fin troppi ambiti, forse, considerando che di recente è emerso come gli sviluppatori si stiano concentrando sulla fisica delle lenzuola, ma in questo caso se non altro possiamo vedere alcuni aspetti di importanza decisamente prioritaria nella costruzione di un gioco del genere.

D'altra parte, se si tratta di dover simulare un universo, è chiaro che gli elementi da tenere in considerazione sono veramente tantissimi.

In questo caso, il recente aggiornamento degli sviluppatori sullo stato dei lavori si è concentrato dunque sulle applicazioni di IA e su come questa può riflettersi nella gestione degli personaggi non giocanti e altro. Il video "Star Citizen Oops, All Sprint Report" parla di alcune caratteristiche attualmente in fase di concept e prototipo, dedicate per esempio alla gestione di velivoli con traiettorie di atterraggio e decollo generate in maniera procedurale, in modo da rendere più naturale il volo delle navi gestite da personaggio non giocanti.

Allo stesso modo, anche i personaggi stessi subiscono l'applicazione di tali sistemi procedurali, in modo da donare delle andature diverse e più realistiche e convincenti nei loro spostamenti all'interno delle ambientazioni del gioco. Questo si porta dietro anche alcuni elementi interessanti come la possibilità, per gli NPC, di rilevare dei dialoghi in corso tra giocatore e altri personaggi, in modo che non ci siano problemi di "incastro" con i passanti.

Altri elementi interessanti riguardano anche la realizzazione e gestione degli equipaggiamenti e anche una dimostrazione del sistema di costruzione delle caverne e delle ambientazioni collegate.