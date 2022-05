Monster Hunter Rise Sunbreak: trailer di Malzeno e novità sui nuovi mostri e abilità

Durante il Monster Hunter Digital Event andato in onda oggi, il produttore della serie Ryozo Tsujimoto e il director Yoshitake Suzuki mostrato ai fan di Monster Hunter Rise: Sunbreak un nuovo trailer. Inoltre, sono stati mostrati mostri, l'abilità Cambia Abilità Scambio, le nuove Missioni Seguaci e ulteriori informazioni sul Drago Anziano Malzeno.

Conosciuto come il "drago dai mille tagli", il Wyvern Volante Seregios torna in Monster Hunter Rise: Sunbreak. Viene descritto come "un combattente incredibilmente territoriale, noto per le sue manovre ad alta quota e le affilate Scaglielama che rivestono il suo corpo. Quando Seregios scaglia le sue lame, i cacciatori colti alla sprovvista corrono il rischio di entrare in stato emorragia, quindi dovrebbero mantenere le armi affilate e l'ingegno più acuto."

Nell'espansione arriveranno due nuove sottospecie di mostri introdotte in Monster Hunter Rise. Il nuovo Somnacanth fulgido, che attacca con una nebbia gelida che può congelare. Inoltre, vi sarà l'Almudron lavico, che "preferisce il calore intenso delle Caverne di Lava e aumenta i suoi attacchi con pietra fusa per sopraffare qualsiasi aspirante cacciatore".

Parlando invece del Drago Antico Malzeno, questa creatura comanda un misterioso sciame di entità parassite che "catturano e poi assorbono l'energia della loro preda". Questa creatura è ispirata alla figura del vampiro. È in grado di infliggere il "malus da sangue" ed evolversi una creatura ancora più temibile.

In Monster Hunter Rise: Sunbreak i cacciatori impareranno nuove Abilità Scambio e avranno anche la possibilità di usare la nuova abilità Cambia Abilità Scambio che consente ai cacciatori di assegnare Abilità Scambio a due diversi equipaggiamenti che possono essere modificati al volo durante una caccia. Questo concede una maggiore flessibilità per i combattimenti.

Inoltre, è possibile anche eseguire uno Scambia Schivata in qualsiasi direzione per evitare il pericolo o riposizionarsi per un assalto continuo, durante l'uso dell'abilità Cambia Abilità Scambio.

