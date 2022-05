The Batman: un video mostra una demo in Unreal Engine 5 per l'eroe di Pattinson

JSFILMZ - YouTuber e artista grafico - ha realizzato un video nel quale mostra una demo in Unreal Engine 5 dedicata a The Batman. Potete vedere il filmato qui sopra, che include anche un po' di combattimenti.

Il progetto è basato ovviamente sulla demo di Matrix Il Risveglio proposta da Epic Games. Questa demo di The Batmana non è però liberamente scaricabile. JSFILMZ afferma che questo prodotto è il risultato di alcune sue sperimentazioni con la fase notturna della demo di Epic, legate a un suo progetto dedicato a Batman (probabilmente una sorta di cortometraggio in computer grafica). Pare quindi difficile che, anche in futuro, venga condivisa.

Ovviamente, non si tratta di un vero e proprio gioco e ci sono vari dettagli imperfetti, ma nel complesso è un buon lavoro e ci permette di immaginare come sarebbe un gioco dedicato a The Batman se prodotto con Unreal Engine 5 e se creato con lo stesso stile grafico della demo di Matrix.

Infine, vi ricordiamo che recentemente è stata anche realizzata una demo a tema Spider-Man, che può essere liberamente scaricata e giocata.