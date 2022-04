Spider-Man: video mostra l'eroe nella demo di Unreal Engine 5, potete provarla anche voi

dwr, YouTuber, ha condiviso un video - che potete vedere qui sopra - all'interno del quale mostra in azione Spider-Man (nella versione di Insomniac Games) all'interno di Unreal Engine 5, precisamente nella demo condivisa da Epic Games.

La demo di Spider-Man in Unreal Engine 5, inoltre, può essere scaricata da chiunque da questo link. Ovviamente, si tratta di un file pesante e soprattutto richiede un computer che sia in grado di reggere la demo di Epic dell'Unreal Engine 5.

Il video mostra che l'implementazione di Spider-Man nella demo di Unreal Engine 5 non è perfetta. La ragnatela non si sovrappone correttamente ai movimenti e alla posizione del personaggio, vi sono alcuni limiti prestazionali e anche il mirino per il movimento non è precisissimo, ma si tratta di problemi minori e comprensibili, visto che l'ambientazione è stata creata solo per i personaggi della demo di Matrix, i quali non possono eseguire i movimenti di Spider-Man.

Il filmato ci permette però di farci un'idea di come potrebbe essere un gioco di Spider-Man con una grafica da Unreal Engine 5. Ovviamente, non dimentichiamo che la grafica di un gioco non può essere giudicata solo tramite il numero di poligoni e la risoluzione delle texture, ma deve entrare in campo anche lo stile grafico e la direzione artistica. Ad esempio, la città di Unreal Engine 5 è un po' "fredda", visivamente, per essere una valida ambientazione di un gioco di Spider-Man di Insomniac Games.

Diteci, vi piace il video?