Unreal Engine 5: demo in stile Superman spopola in rete, l’autore ora vuole trasformarla in un gioco

Amber Studio ha realizzato una demo di un gioco in stile Superman sfruttando l'Unreal Engine 5 e usando come base il CitySample di Matrix Awakens. Il frutto del suo lavoro è stato condiviso dal tech artist Volod su Twitter, dove ha ottenuto un successo impressionante, tanto che ora gli autori vogliono usare questa base di partenza per creare un gioco completo e stanno cercando nuovo personale che possa dar man forte al progetto.

Potrete ammirare la clip in questione nel video qui sopra. Come possiamo vedere dura pochi secondi e mostra un personaggio spiccare il volo e sfrecciare a tutta velocità tra i grattacieli di una città, con movenze simili a quelle di Superman. In una seconda clip vediamo invece vediamo il protagonista atterrare in picchiata su un auto, facendo impazzire la fisica di gioco.

Il tweet nel momento in cui scriviamo a raggiunto quasi quota 4.000 condivisioni, un successo forse inaspettato dagli autori, che hanno approfittato della cosa per annunciare l'intenzione di trasformare questa demo tecnica in un vero e proprio gioco completo, ovviamente privo di qualsiasi riferimento diretto a Superman, e di essere alla ricerca di personale che dia man forte al progetto. Per l'occasione è stata pubblicata anche un ulteriore clip, che potrete ammirare qui sotto.

Che ne pensate, il progetto di Volod e Amber Studios vi sembra promettente?