Lords of the Fallen 2: periodo di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC svelato dal CEO di CI Games

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Marek Tymiński, CEO di CI Games, ha dichiarato che Lords of the Fallen 2 uscirà su PS5, Xbox Series X|S e PC nel 2023. Apprendiamo inoltre che il markting del gioco inizierà nella seconda metà di quest'anno e che il progetto è il più ambizioso della casa di sviluppo.

"Lords of the Fallen 2 è il nostro progetto più grande. Inizieremo la campagna marketing nel terzo trimestre di quest'anno e il lancio del gioco è programmato nel 2023. La produzione sta andando secondo i piani", afferma Tymiński, che successivamente ha aggiunto che il budget per il sequel del souls-like sarà sensibilmente più grande rispetto al precedente gioco, che è costato circa 9,8 milioni di dollari.

Lords of the Fallen, un'immagine promozionale

Considerando le tempistiche per l'inizio della campagna marketing, non è escluso che la data di uscita verrà fissata nella prima metà del 2023. Ma questa è solo una nostra supposizione.

Tymiński ha inoltre svelato che lo studio sta lavorando a un nuovo gioco della serie "Sniper" e una nuova IP di stampo survival, affidata allo studio cieco BatFields. Non è escluso che sentiremo parlare di questi progetti nei prossimi mesi, ma il CEO di CI Games afferma che il focus al momento è su Lords of the Fallen 2.