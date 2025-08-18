3

Lords of the Fallen 2 è lo "Star Wars L'Impero colpisce ancora" di CI Games, ecco in che senso

CI Games ha affermato che Lords of the Fallen 2 sarà il proprio Star Wars L'Impero colpisce ancora o, se siete troppo giovani, il proprio Batman The Dark Knight. Vediamo cosa intende.

Lords of the Fallen (il più recente, non l'originale) è un successo sebbene dopo anni ancora non abbia recuperato tutti i costi di sviluppo. Probabilmente però per il team la grande opportunità di guadagno sarà il secondo capitolo, che potrebbe attirare un pubblico maggiore del lancio del primo titolo e ottenere così grandi incassi.

Certamente CI Games ha grandi speranze per Lords of the Fallen 2, visto anche che ha affermato che in pratica è il proprio Star Wars L'Impero colpisce ancora.

Le parole di CI Games su Lords of the Fallen 2

Parlando con MP1st, CI Games ha spiegato che Lords of the Fallen 2 è comparabile - in qualità di seguito - a Star Wars L'Impero colpisce ancora o a Batman The Dark Knight, sottintendendo in questo modo che il videogioco sarà migliore rispetto al primo, così come i due film sono considerati migliori del precedente.

Precisamente David Valjalo, Creative Portfolio Strategist presso CI Games, ha affermato: "Lo sviluppo procede col giusto ritmo e siamo nel pieno dei lavori. Questo seguito sarà spettacolare. Ho il privilegio di vedere tutte le parti migliori dietro le quinte - l'arte, le animazioni, il combattimento - e ogni giorno c'è qualcosa che mi blocca sul posto appena lo vedo. È sanguigno, coraggioso, diretto... è un vero seguito e migliora il precedente gioco ma portandone avanti lo spirito. Inoltre è un gioco più oscuro, con una ambientazione veramente unica e una posta in gioco ancora più elevata rispetto al precedente titolo, se potete crederci. È il nostro L'impero colpisce ancora. O, per la Gen Z, suppongo che sia il loro The Dark Knight".

Non c'è ancora una data di uscita per Lords of the Fallen 2, che è previsto per un generico 2026 al momento, ma sappiamo che sarà presente alla Gamescom: avremo forse modo di scoprire qualcosa di più?

In attesa di altre novità, ecco i giochi che vedremo all'Opening Night Live della Gamescom 2025, da Ghost of Yotei a Clair Obscur.

