A confermarlo è direttamente il CEO di CI Games e capo dello studio di sviluppo , Marek Tyminski.

Lords of the Fallen 2 , previsto per il 2026, non si farà condizionare da "ideologie politiche", ovvero includerà personaggi femminili attraenti con vestiti rivelatori .

Lords of the Fallen 2 non mira a essere un gioco "politicamente corretto" e includerà assolutamente personaggi femminili attraenti e poco vestiti.

Lords of the Fallen 2 avrà personaggi femminili attraenti e poco vestiti, non è "politicamente corretto"