Lords of the Fallen 2 avrà personaggi femminili attraenti e poco vestiti, non è "politicamente corretto"

Lords of the Fallen 2 non mira a essere un gioco "politicamente corretto" e includerà assolutamente personaggi femminili attraenti e poco vestiti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/12/2025
Lords of the Fallen 2, previsto per il 2026, non si farà condizionare da "ideologie politiche", ovvero includerà personaggi femminili attraenti con vestiti rivelatori.

A confermarlo è direttamente il CEO di CI Games e capo dello studio di sviluppo, Marek Tyminski.

Il commento di Tyminski su Lords of the Fallen

Il tutto è nato da un post sui social media di Tyminski, che ha parlato dei cambiamenti che negli anni sono avvenuti all'interno del team di Lords of the Fallen.

"Molti di voi hanno chiesto perché inizialmente il gioco prevedesse i tipi di corporatura A/B. Hexworks ha iniziato la sua attività all'inizio del 2020 come studio autonomo di proprietà di CI Games. All'inizio, per ragioni di correttezza politica e filtraggio, non tutte le decisioni mi venivano comunicate tempestivamente. Dalla fine del 2024 ho iniziato a essere molto più coinvolto e ora ricopro il ruolo di direttore dello studio oltre a quello di amministratore delegato. Ora le cose sono molto diverse e lo studio è stato completamente integrato. Abbiamo revocato molte decisioni sbagliate e continueremo a migliorare. Lords II è stato realizzato sulla base dei feedback reali dei giocatori, come si può vedere chiaramente negli ultimi due trailer."

Lords of the Fallen 2 sarà brutale e ha una meccanica apposita per tagliare ogni singolo arto dei nemici Lords of the Fallen 2 sarà brutale e ha una meccanica apposita per tagliare ogni singolo arto dei nemici

I fan hanno quindi chiesto se "ci saranno personaggi femminili attraenti e ci saranno vestiti e armature rivelatori per loro?". La risposta di Tyminski è stata semplicemente "sì". Ha inoltre sottolineato che LOTF2 sarà un "vero Soulslike" e che presto il team pubblicherà un trailer di gameplay inedito. Quando un altro fan ha fatto notare che i giochi dovrebbero essere divertenti e non "politicamente corretti", Tyminski ha risposto: "Esatto".

Tyminski (insieme ad altre figure chiave del team) è noto per aver più volte commentato contro qualsiasi tentativo di lavorare a contenuti inclusivi e ogni nuova uscita rende chiara qual è la sua visione sulla questione. Qual è il vostro pensiero su tutto questo?

