Un nuovo sistema di classificazione cerca di fare chiarezza su ciò che è indie e ciò che non lo è

In effetti, non ha molto senso metterlo nello stesso spazio di titoli come Peak o R.E.P.O., per fare due esempi di indie recenti che hanno venduto bene. Il problema è che è davvero difficile definire cosa è "indie" e cosa lo rimane in caso di successo. Ecco quindi arrivare un nuovo sistema di classificazione, chiamato HushCrasher Classification System (HCS) , che tenta in qualche modo di razionalizzare la questione.

La vittoria di Clair Obscur: Expedition 33 nella catergoria del miglior gioco indie dell'anno dei The Game Awards 2025 ha riaperto l'eterno dibatto su che cosa è definibile indie e cosa no. Può un gioco costato milioni di dollari, con un editore alle spalle e con Microsoft che gli ha curato il marketing essere definito "indie"?

HushCrasher Classification System

Il sistema HushCrasher prende in considerazione due fattori oggettivi per classificare i videogiochi: spazio occupato su disco e numero di sviluppatori nei crediti di gioco, al netto dei ringraziamenti speciali e dei playtester.

L'HushCrasher Classification System

Come si è arrivati a definire questo sistema? "Per prima cosa, abbiamo raccolto dati da tutti i giochi pubblicati su Steam dal 2006 e li abbiamo arricchiti con i crediti provenienti da Mobygames, un database collaborativo sui videogiochi e sulle persone che li hanno realizzati." Hanno spiegato gli autori, per poi aggiungere: "In secondo luogo, abbiamo analizzato caratteristiche che potessero fungere da indicatori dell'ampiezza di un gioco (lunghezza e varietà dei crediti, spazio su disco, numero di lingue disponibili, ecc.). Infine, abbiamo eseguito un algoritmo di clustering per identificare categorie di giochi distinte, come descritto nel nostro articolo di ricerca."

Dallo studio è emerso che i fattori principali per classificare un videogioco sono la lunghezza dei suoi riconoscimenti e le sue dimensioni su disco.

Da questo, sono derivate quattro categorie di giochi, che riportiamo integralmente:

I giochi Kei. Sono quelli che molti definirebbero giochi realizzati da uno "sviluppatore singolo" . Esempi popolari sono Undertale, Papers, Please o Terraria. Anche se spesso sono il lavoro di un unico autore, possono essere realizzati anche da una coppia di amici o di fratelli. Il termine "Kei" cattura questa dimensione ridotta, in riferimento alle famose auto giapponesi di piccolissime dimensioni.

I giochi Midi. Sono realizzati da studi piccoli e medi. Pensate a titoli come Hades o Valheim. Si collocano a metà strada tra l'intimità dei giochi Kei e le maggiori ambizioni dei giochi AA.

I giochi AA. Rappresentano il punto di ingresso per budget da diversi milioni di dollari. Sono sviluppati da grandi team con centinaia di persone riconosciute, inclusi collaboratori esterni, e con un numero crescente di figure di middle management e di staff di supporto (risorse umane, finanza, ecc.).

I giochi AAA. Qui il limite è il cielo. Diciamo solo che se migliaia di persone hanno lavorato al gioco e hai dovuto comprare un nuovo SSD per installarlo, molto probabilmente si tratta di un AAA.

Gli autori del sistema di classificazione sanno che ci troviamo di fronte a qualcosa di perfezionabile, tanto che parlano di versione 1.0. Nel frattempo, hanno anche pubblicato una guida su come classificare i giochi in autonomia, così da non avere dubbi per i titoli che si trovano ai confini tra i vari livelli produttivi.