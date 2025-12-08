Il team di Lords of the Fallen 2 spera che la statua dei The Game Awards sia un gioco di FromSoftware

I The Game Awards sono sempre più vicini e ci si domanda cosa verrà annunciato. Gli appassionati di tutto il mondo hanno le proprie speranze e guardano con attenzione a qualsiasi teaser condiviso in rete dagli sviluppatori. Il più visibile di tutti è la strana statua che Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dei The Game Awards, ha messo in mostra in un post sui social media.

Il messagio dell'editore di Lords of the Fallen 2

La conferma arriva direttamente da Marek Tyminski, CEO di CI Games ovvero l'editore di Lords of the Fallen 2, tramite il post su Twitter che potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tyminski ha scritto, in traduzione: "Siamo lusingati che così tante persone pensino che ci sia noi dietro quella statua. Possiamo confermare che non siamo noi, siamo curiosi di saperne di più quanto voi. I nostri sviluppatori sperano che sia qualcosa di FromSoftware."

"Abbiamo grande rispetto per loro e sogniamo di raggiungere quel livello un giorno. Ci sono grandi novità in arrivo sia per Lords of the Fallen che per Lords II. Vi abbiamo ascoltato. Presto sarà il momento di rivelare tutto. Grazie per l'incredibile amore dimostrato per il trailer di agosto, ora siamo pronti a fare un altro passo avanti."

Difficile dire se un nuovo annuncio da parte di FromSoftware sia possibile. La compagnia ha pubblicato Elden Ring Nightreign a maggio e il suo DLC questo dicembre, quindi potrebbe voler ora spostare l'attenzione su qualcosa di diverso.

Potrebbe essere un nuovo titolo, ma ricordiamo che Miyazaki e il suo team sono al lavoro sul già annunciato The Duskbloods, un videogioco multigiocatore esclusivo di Nintendo Switch 2. Forse ci sarà spazio per un nuovo trailer? Oppure Nintendo vorrà tenerselo per un Direct? Tra pochi giorni lo scopriremo.