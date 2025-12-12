0

Lords of the Fallen 2 mostra il gameplay con un trailer ai The Game Awards

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/12/2025
Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Lords of the Fallen 2, il nuovo gioco d'azione soulslike di CI Games.

Il nuovo trailer di Lords of the Fallen 2 conferma anche l'uscita nel 2026.

Il trailer di Lords of the Fallen 2

Il trailer, dopo una sequenza cinematografica e narrativa, propone una serie di sequenze di gameplay nelle quali possiamo ammirare vari mostri e ambientazioni del gioco d'azione, che pare aver fatto un serio passo in avanti rispetto al precedente titolo.

Il trailer conferma anche che è disponibile l'aggiornamento 2.5 del primo Lords of the Fallen, con la modalità Veterano, un nuovo set di armature dedicato e anche battaglie con i boss più difficili.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo trailer di Lords of the Fallen 2?

