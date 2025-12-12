Il trailer di Invincible VS annuncia la data di uscita e un nuovo personaggio

Invincible VS ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer del gioco presentato ai The Game Awards: il picchiaduro basato sull'opera di Robert Kirkman sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 30 aprile.
Il video introduce anche un personaggio inedito, Ella Mental: un'eroina capace di controllare gli elementi, in grado dunque di scatenare fuoco, vento, acqua e terra contro i propri avversari per dar vita a manovre assolutamente devastanti.
Sviluppato da Skybound Games, Invincible VS punta a portare lo stile visivo, le atmosfere e l'umorismo della serie animata all'interno di un'esperienza votata all'azione, caratterizzata dalla tradizionale formula a squadre e da un roster che sembra davvero interessante.
Nel gioco potremo infatti selezionare i nostri personaggi preferiti e comporre squadre da tre combattenti per dare vita a scontri frenetici e spettacolari all'interno di scenari basati sullo show televisivo.
Sempre più convincente?
Annunciato lo scorso giugno, Invincible VS punta a intercettare i tantissimi fan della serie animata disponibile sulla piattaforma Prime Video, offrendo loro un picchiaduro che promette di essere solido e di grande impatto sul piano visivo.
Il gameplay di Invincible VS punta infatti a essere veloce, brutale e spettacolare, anche se difficilmente verranno raggiunti i livelli di gore e violenza che caratterizzano la serie animata. Ci penseranno tuttavia i personaggi a mantenere il grado di fedeltà all'opera.
L'appuntamento con l'uscita è dunque fissato al prossimo 30 aprile, nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.