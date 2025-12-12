Il trailer di Invincible VS annuncia la data di uscita e un nuovo personaggio

Invincible VS ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer del gioco presentato ai The Game Awards: il picchiaduro basato sull'opera di Robert Kirkman sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 30 aprile.

Il video introduce anche un personaggio inedito, Ella Mental: un'eroina capace di controllare gli elementi, in grado dunque di scatenare fuoco, vento, acqua e terra contro i propri avversari per dar vita a manovre assolutamente devastanti.

Sviluppato da Skybound Games, Invincible VS punta a portare lo stile visivo, le atmosfere e l'umorismo della serie animata all'interno di un'esperienza votata all'azione, caratterizzata dalla tradizionale formula a squadre e da un roster che sembra davvero interessante.

Nel gioco potremo infatti selezionare i nostri personaggi preferiti e comporre squadre da tre combattenti per dare vita a scontri frenetici e spettacolari all'interno di scenari basati sullo show televisivo.