0

Il trailer di Invincible VS annuncia la data di uscita e un nuovo personaggio

Invincible VS è stato mostrato ai The Game Awards con un nuovo trailer che annuncia la data di uscita del gioco e la presenza di un nuovo personaggio, Ella Mental.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/12/2025
Ella Mental in Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
News Video Immagini

Invincible VS ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer del gioco presentato ai The Game Awards: il picchiaduro basato sull'opera di Robert Kirkman sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 30 aprile.

Il video introduce anche un personaggio inedito, Ella Mental: un'eroina capace di controllare gli elementi, in grado dunque di scatenare fuoco, vento, acqua e terra contro i propri avversari per dar vita a manovre assolutamente devastanti.

Sviluppato da Skybound Games, Invincible VS punta a portare lo stile visivo, le atmosfere e l'umorismo della serie animata all'interno di un'esperienza votata all'azione, caratterizzata dalla tradizionale formula a squadre e da un roster che sembra davvero interessante.

Invincible VS, provato il picchiaduro tecnico e violento della serie animata Invincible VS, provato il picchiaduro tecnico e violento della serie animata

Nel gioco potremo infatti selezionare i nostri personaggi preferiti e comporre squadre da tre combattenti per dare vita a scontri frenetici e spettacolari all'interno di scenari basati sullo show televisivo.

Sempre più convincente?

Annunciato lo scorso giugno, Invincible VS punta a intercettare i tantissimi fan della serie animata disponibile sulla piattaforma Prime Video, offrendo loro un picchiaduro che promette di essere solido e di grande impatto sul piano visivo.

Il gameplay di Invincible VS punta infatti a essere veloce, brutale e spettacolare, anche se difficilmente verranno raggiunti i livelli di gore e violenza che caratterizzano la serie animata. Ci penseranno tuttavia i personaggi a mantenere il grado di fedeltà all'opera.

L'appuntamento con l'uscita è dunque fissato al prossimo 30 aprile, nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

#The Game Awards
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer di Invincible VS annuncia la data di uscita e un nuovo personaggio