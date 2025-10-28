Invincible VS presenta Robot e Monster Girl con un nuovo trailer

Nel nuovo trailer di Invincible VS ci sono Robot e Monster Girl, due dei più particolari personaggi della serie creata da Robert Kirkman, trasformata in questo caso da Quarter Up e Skybound Games in uno spettacolare picchiaduro a squadre.

Robot può sfruttare la sua armatura ad alta tecnologia per colpire i propri avversari con un gran numero di armi differenti, mettendo a segno combinazioni devastanti che sembrano non lasciare scampo, fra raggi di energia e missili, oltre a una Ultimate davvero di grande... impatto.

Monster Girl è invece una ragazzina in grado di assumere la forma di un enorme mostro verde, appunto, e punta tutto sulla forza bruta, affondando pugni e calci poderosi che fanno letteralmente tremare la terra e inchiodando i nemici al suolo.

Con Robot e Monster Girl il roster di Invincible VS continua ad arricchirsi, nel tentativo di portare sullo schermo tutti i personaggi apprezzati nella serie animata disponibile in streaming su Prime Video.