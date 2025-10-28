1

Over the Hill è un gioco di esplorazione off-road dagli autori di Art of Rally in arrivo su PC, PS5, Xbox e Switch 2

Durante l'ID@Xbox Showcase abbiamo rivisto in azione Over the Hill, il gioco di guida ed esplorazione in cui visiteremo paesaggi naturali mozzafiato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/10/2025
Due veicoli esplorano la natura in Over the Hill

L'ID@Xbox Showcase come da tradizione è stata la vetrina di molti videogiochi realizzati da team di sviluppo piccoli o indipendenti. Tra i protagonisti dell'evento c'è anche Over the Hill, un gioco di esplorazione off-road realizzato da Funselektor Labs, lo studio autore dell'apprezzato Art of Rally. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

Esplorazione su quattro ruote in solitaria o in compagnia degli amici

Come possiamo vedere nel filmato, Over the Hill è un gioco di esplorazione open world in cui guideremo veicoli iconici degli '60, '70 e '80 per attraversare paesaggi naturali mozzafiato, fermandoci di tanto in tanto per allestire un campeggio.

Non ci sono gare, timer o obiettivi: l'esperienza è pensata per essere rilassante e incentrata sull'esplorazione e la contemplazione di paesaggi da cartolina. La guida è fluida e basata su una fisica realistica, mentre il mondo di gioco offre sentieri impervi, canyon, deserti e foreste da esplorare liberamente. Sarà possibile avventurarsi in questi paesaggi naturali da soli o in compagnia di un massimo di tre amici grazie alla modalità cooperativa.

Over the Hill è attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con il lancio previsto durante il corso del 2026. Oltre che in formato digitale, il gioco verrà distribuito anche in formato fisico per PS5 e Nintendo Switch 2.

