Game Pass riceverà tre giochi di Raw Fury: l'annuncio dall'ID@Xbox

Game Pass è pronto ad essere ampliato da tre videogiochi pubblicati da Raw Fury: vediamo di cosa si tratta e quando saranno pubblicati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/10/2025
Il logo di Xbox Game Pass

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream ha messo in mostra tre giochi di Ray Fury previsti per Xbox Game Pass.

Parliamo di Monster are Coming! Rock & Road, previsto per il 20 novembre su PC e PC Game Pass. Sarà pubblicato nel 2026 su console Xbox e pubblicato anche su Xbox Game Pass. Supporta Xbox Play Anywhere.

ROUTINE per PC e Xbox è in arrivo il 4 dicembre, sempre su Xbox Game Pass. Infine, Dome Keeper per PC e Xbox Series sarà pubblicato su Game Pass il 9 dicembre.

I giochi per Game Pass di Raw Fury

Monster are Coming! Rock & Road è un gioco di sopravvivenza e costruzione di una fortezza mobile che abbatte i nemici mentre avanza incessantemente e noi le corriamo attorno; si costruisce attorno a tre meccaniche fondamentali in una struttura da rogue-lite:

  • Fortificate il vostro castello posizionando ogni singolo pezzo in modo strategico
  • Raccogliete risorse attorno alla fortezza mentre questa avanza per avere i materiali per potenziarvi
  • Combattete contro ondate infinite di nemici con armi speicali per evitare che la fortezza venga distrutta

ROUTINE è un gioco d'azione e horror in prima persona dal taglio sci-fi che ci mette all'interno di una base lunare abbandonata. Infine, Dome Keeper è un roguelite in pixel art nel quale dobbiamo difenderci da ondate di alieni nel mentre raccogliamo risorse e potenzialmenti per provare a sopravvivere un po' più a lungo.

#Game Pass
