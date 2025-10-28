Game Pass riceverà tre giochi di Raw Fury: l'annuncio dall'ID@Xbox

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream ha messo in mostra tre giochi di Ray Fury previsti per Xbox Game Pass.

Parliamo di Monster are Coming! Rock & Road, previsto per il 20 novembre su PC e PC Game Pass. Sarà pubblicato nel 2026 su console Xbox e pubblicato anche su Xbox Game Pass. Supporta Xbox Play Anywhere.

ROUTINE per PC e Xbox è in arrivo il 4 dicembre, sempre su Xbox Game Pass. Infine, Dome Keeper per PC e Xbox Series sarà pubblicato su Game Pass il 9 dicembre.