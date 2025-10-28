Game Pass riceverà tre giochi di Raw Fury: l'annuncio dall'ID@Xbox

Il ID@Xbox Fall 2025 Showcase Livestream ha messo in mostra tre giochi di Ray Fury previsti per Xbox Game Pass.
Parliamo di Monster are Coming! Rock & Road, previsto per il 20 novembre su PC e PC Game Pass. Sarà pubblicato nel 2026 su console Xbox e pubblicato anche su Xbox Game Pass. Supporta Xbox Play Anywhere.
ROUTINE per PC e Xbox è in arrivo il 4 dicembre, sempre su Xbox Game Pass. Infine, Dome Keeper per PC e Xbox Series sarà pubblicato su Game Pass il 9 dicembre.
I giochi per Game Pass di Raw Fury
Monster are Coming! Rock & Road è un gioco di sopravvivenza e costruzione di una fortezza mobile che abbatte i nemici mentre avanza incessantemente e noi le corriamo attorno; si costruisce attorno a tre meccaniche fondamentali in una struttura da rogue-lite:
- Fortificate il vostro castello posizionando ogni singolo pezzo in modo strategico
- Raccogliete risorse attorno alla fortezza mentre questa avanza per avere i materiali per potenziarvi
- Combattete contro ondate infinite di nemici con armi speicali per evitare che la fortezza venga distrutta
ROUTINE è un gioco d'azione e horror in prima persona dal taglio sci-fi che ci mette all'interno di una base lunare abbandonata. Infine, Dome Keeper è un roguelite in pixel art nel quale dobbiamo difenderci da ondate di alieni nel mentre raccogliamo risorse e potenzialmenti per provare a sopravvivere un po' più a lungo.