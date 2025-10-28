0

In Egging On si guidano delle fragilissime uova

In occasione dell'ID@Xbox è stato presentato Egging On, un gioco in cui si guidano delle uova, nel disperato tentativo di non romperle

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/10/2025
L'uovo protagonista di Egging On

Egging On è uno dei giochi più strani presentati in occasione dell'ID Xbox di questa sera. Il giocatore interpreta infatti un fragilissimo uovo, che deve percorrere delle mappe che definire tortuose è un eufemismo. Si tratta di una variazione sul tema Marble Madness, ma con più proteine.

Il gameplay richiederà quindi di imparare a sfruttare la fisica delle uova per affrontare scalate difficilissime, che rischiano di trasformarvi in una frittata.

"Esplorate vari ambienti a tema uova e livelli curatissimi. Ogni area è ricca di elementi interattivi, con sfide sempre nuove e atmosfere uniche, come pericolose motoseghe e galli furiosi! Ricordate: c'è chi non vuole che raggiungiate la cima!", recita la descrizione ufficiale. Interessante il fatto che ci saranno anche delle skin intercambiabili per le uova, così da personalizzare un po' il tutto.

Egging On è in arrivo su PC e Xbox Series X e S. Uscirà su Xbox Game Pass il giorno stesso del lancio, il 6 novembre 2025.

