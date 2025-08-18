Nel frattempo, l'opera creata da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley continua a riscuotere un grande successo sulla piattaforma streaming Prime Video , che ha visto di recente l'arrivo degli episodi della terza stagione.

Invincible VS è stato annunciato con un trailer, è un picchiaduro 3v3 brutale basato sul fumetto di Robert Kirkman

Chissà, magari gli autori approfitteranno di un palcoscenico importante come quello della Gamescom per annunciare la data di uscita di Invincible VS, che è attualmente fissata a un generico 2026.

Skybound ha annunciato che Invincible VS verrà mostrato durante un evento Xbox alla Gamescom , per la precisione lo streaming che potremo vedere mercoledì 20 a partire dalle 15.00. Pare tuttavia che la presentazione del gioco avrà il suo spazio alle 16.30.

Gli eventi di Xbox

Come abbiamo riportato nella nostra guida definitiva alla Gamescom 2025, Xbox trasmetterà sia il 20 che il 21 agosto degli eventi in diretta dallo showfloor in cui presenterà diversi giochi e sviluppatori presenti in fiera.

Invincible VS sarà dunque solo una delle produzioni che verranno mostrate da Microsoft, che oltretutto dedicherà degli eventi separati ai progetti di Bethesda.