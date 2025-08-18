Skybound ha annunciato che Invincible VS verrà mostrato durante un evento Xbox alla Gamescom, per la precisione lo streaming che potremo vedere mercoledì 20 a partire dalle 15.00. Pare tuttavia che la presentazione del gioco avrà il suo spazio alle 16.30.
Alla luce delle passate edizioni della fiera di Colonia, molto probabilmente assisteremo a una demo di gameplay del picchiaduro basato sulla serie animata prodotta da Amazon, alla presenza di alcuni sviluppatori che forniranno tutti i dettagli su questo interessante tie-in.
Chissà, magari gli autori approfitteranno di un palcoscenico importante come quello della Gamescom per annunciare la data di uscita di Invincible VS, che è attualmente fissata a un generico 2026.
Nel frattempo, l'opera creata da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley continua a riscuotere un grande successo sulla piattaforma streaming Prime Video, che ha visto di recente l'arrivo degli episodi della terza stagione.
Gli eventi di Xbox
Come abbiamo riportato nella nostra guida definitiva alla Gamescom 2025, Xbox trasmetterà sia il 20 che il 21 agosto degli eventi in diretta dallo showfloor in cui presenterà diversi giochi e sviluppatori presenti in fiera.
Invincible VS sarà dunque solo una delle produzioni che verranno mostrate da Microsoft, che oltretutto dedicherà degli eventi separati ai progetti di Bethesda.