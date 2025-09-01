Svelati i requisiti di Lords of the Fallen 2 per PC, sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store totale

CI Games ha aperto la pagina ufficiale della versione PC di Lords of the Fallen 2 sull'Epic Games Store, svelando i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Per rientrare nei consigliati, viene suggerita una configurazione con scheda grafica RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT, un processore Intel i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600 e 16 GB di RAM. Al momento, però, non sono stati specificati i target di risoluzione, framerate o impostazioni grafiche associate a questi requisiti, rendendo difficile avere un quadro completo. Considerando che il gioco è previsto nel corso del 2026, è possibile che queste specifiche siano ancora provvisorie e soggette a modifiche prima del lancio.