Svelati i requisiti di Lords of the Fallen 2 per PC, sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store totale

CI Games ha aperto la pagina ufficiale della versione PC di Lords of the Fallen 2 sull'Epic Games Store, svelando i requisiti di sistema minimi e consigliati.
Per rientrare nei consigliati, viene suggerita una configurazione con scheda grafica RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT, un processore Intel i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600 e 16 GB di RAM. Al momento, però, non sono stati specificati i target di risoluzione, framerate o impostazioni grafiche associate a questi requisiti, rendendo difficile avere un quadro completo. Considerando che il gioco è previsto nel corso del 2026, è possibile che queste specifiche siano ancora provvisorie e soggette a modifiche prima del lancio.
Esclusiva completa dell'Epic Games Store e testi in italiano
Requisiti minimi
- Sistema operativo: Windows 11
- CPU: Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Memoria: 12 GB
- GPU: NVIDIA RTX-2060 / AMD Radeon RX 5700
Requisiti consigliati
- Sistema operativo: Windows 11
- CPU: Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Memoria: 16 GB
- GPU: NVIDIA RTX-3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
Nella stessa pagina viene confermata la localizzazione dei testi in italiano (con doppiaggio in lingua inglese) e l'obbligatorietà di un Epic ID, ovvero l'identificativo univoco assegnato al proprio account Epic Games.
A questo proposito ricordiamo che il gioco sarà un'esclusiva per Epic Games Store totale e non temporanea. Infatti, stando all'accordo siglato dalle due compagnie l'anno scorso, CI Games ha concesso a Epic "i diritti esclusivi di distribuzione mondiale" su PC per "l'intero ciclo di vita del prodotto". Questo significa che non arriverà su Steam o altri store digitali per PC, nemmeno in futuro, a meno di un cambiamento contrattuale.