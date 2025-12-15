L'annuncio di Divinity ha spinto i fan a tornare a giocare ai vecchi capitoli, persino uno poco noto

Durante i The Game Awards 2025 ci sono state alcune sorprese e, purtroppo, una di queste non è stato Divinity, che è emerso con alcune ore di anticipo per colpa di alcuni marchi registrati che hanno confermato la sua presenza allo show di Keighley e il suo collegamento con un teaser che per giorni e giorni ha fatto chiacchierare i giocatori di tutto il mondo.
Il trailer del nuovo gioco di ruolo di Larian Studios ha però impressionato i giocatori e ha spinto molti a tornare sui vecchi capitoli.
I dati sui vecchi Divinity
Tramite i dati di SteamDB, possiamo infatti vedere che Divinity: Original Sin 2 è ritornato tra i più giocati su Steam. Parliamo di una modesta posizione 228, ma comunque viene segnalato un picco di 10.898 utenti contemporanei nelle ultime 24 ore, che è quasi il doppio del picco dell'ultimo mese, ovvero 5.930.
Non finisce qui, perché il primo titolo - Divinity: Original Sin - ha visto una impennata: da un picco mensile di 941 utenti si è passati a 2.150 giocatori contemporanei. Numeri minimi, in valore assoluto, ma in valore relativo è un bell'aumento.
Persino il meno noto Divinity: Dragon Commander (un gioco di strategia, sempre di Larian Studios, pubblicato nel 2013) ha visto una crescita, anche se si parla di 23 utenti contro i 14 precedenti (rimane pur sempre un +64%!).
Scherzi a parte, è chiaro (e non sorprendente) che l'annuncio del nuovo Divinity abbia riacceso la voglia degli appassionati per la saga. Ricordiamo però che Divinity è un gioco completamente nuovo che non richiede di conoscere i capitoli precedenti, quindi non dovete avere l'ansia di recuperare gli Original Sin.