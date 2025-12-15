L'annuncio di Divinity ha spinto i fan a tornare a giocare ai vecchi capitoli, persino uno poco noto

Durante i The Game Awards 2025 ci sono state alcune sorprese e, purtroppo, una di queste non è stato Divinity, che è emerso con alcune ore di anticipo per colpa di alcuni marchi registrati che hanno confermato la sua presenza allo show di Keighley e il suo collegamento con un teaser che per giorni e giorni ha fatto chiacchierare i giocatori di tutto il mondo.

Il trailer del nuovo gioco di ruolo di Larian Studios ha però impressionato i giocatori e ha spinto molti a tornare sui vecchi capitoli.