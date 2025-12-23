Con il nuovo Divinity in arrivo, Larian avverte i curiosi sui capitoli precedenti: sono "vecchi"

Molti non conoscono probabilmente i capitoli precedenti della serie Divinity, e a questi il capo dello studio, Swan Vincke , si è rivolto con dei particolari suggerimenti.

Considerando che si tratta del team di sviluppo responsabile di Baldur's Gate 3 , è normale che molti possano essere curiosi sul nuovo gioco in sviluppo, tra i quali molti utenti nuovi che si sono avvicinati allo studio con il grande successo del titolo in questione.

Con l'annuncio del nuovo Divinity è probabile che in molti vogliano lanciarsi sui capitoli precedenti della serie per "mettersi in pari" e scoprire così questi ottimi RPG da parte di Larian, ma il team ha messo le mani avanti avvertendo gli utenti che questi possono apparire "vecchi" , a questo punto.

Sono giochi che possono apparire troppo vecchi, ad alcuni

In ogni caso, il nuovo Divinity appare come una storia staccata, dunque non c'è alcuna necessità di ripercorrere o giocare per la prima volta i capitoli precedenti prima di lanciarsi in questo, sebbene ovviamente si possano apprezzare alcuni collegamenti nel caso in cui si proceda a recuperarli.

"Se si gioca ai due Divinity: Original Sin, si noterà che in questo Divinity ci sono riferimenti a quei due titoli", ha detto Vincke a GamesRadar+.

"Se hai giocato al primo Divinity, noterai che ci sono riferimenti a esso all'interno di questo Divinity. Ego Draconis, o The Dragon Knight Saga, tutto viene citato, ma è solo parte della storia di ciò che è accaduto in questo mondo e ha contribuito a plasmarlo fino al punto in cui si trova ora".

Il recupero dei vecchi capitoli ha senso per conoscere la lore della serie, ma può essere sconsigliato a chi si aspetta un'esperienza simile a quella di Baldur's Gate 3, ha spiegato il capo di Larian.

In particolare, chi ha apprezzato soprattutto l'impostazione narrativa e cinematografica di Baldur's Gate 3 farebbe meglio forse a evitare di recuperare i Divinity precedenti, che sono indicati soprattutto a chi ha apprezzato invece l'impostazione strategica a punti.

"Se volete davvero sapere tutto, ci sono giochi precedenti", ha insomma concluso Vincke, "ma ormai sono un po' obsoleti, sono piuttosto vecchi".