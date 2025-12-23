Con il nuovo Divinity in arrivo, Larian avverte i curiosi sui capitoli precedenti: sono "vecchi"

Con l'annuncio del nuovo Divinity è probabile che in molti vogliano lanciarsi sui capitoli precedenti della serie per "mettersi in pari" e scoprire così questi ottimi RPG da parte di Larian, ma il team ha messo le mani avanti avvertendo gli utenti che questi possono apparire "vecchi", a questo punto.
Considerando che si tratta del team di sviluppo responsabile di Baldur's Gate 3, è normale che molti possano essere curiosi sul nuovo gioco in sviluppo, tra i quali molti utenti nuovi che si sono avvicinati allo studio con il grande successo del titolo in questione.
Molti non conoscono probabilmente i capitoli precedenti della serie Divinity, e a questi il capo dello studio, Swan Vincke, si è rivolto con dei particolari suggerimenti.
Sono giochi che possono apparire troppo vecchi, ad alcuni
In ogni caso, il nuovo Divinity appare come una storia staccata, dunque non c'è alcuna necessità di ripercorrere o giocare per la prima volta i capitoli precedenti prima di lanciarsi in questo, sebbene ovviamente si possano apprezzare alcuni collegamenti nel caso in cui si proceda a recuperarli.
"Se si gioca ai due Divinity: Original Sin, si noterà che in questo Divinity ci sono riferimenti a quei due titoli", ha detto Vincke a GamesRadar+.
"Se hai giocato al primo Divinity, noterai che ci sono riferimenti a esso all'interno di questo Divinity. Ego Draconis, o The Dragon Knight Saga, tutto viene citato, ma è solo parte della storia di ciò che è accaduto in questo mondo e ha contribuito a plasmarlo fino al punto in cui si trova ora".
Il recupero dei vecchi capitoli ha senso per conoscere la lore della serie, ma può essere sconsigliato a chi si aspetta un'esperienza simile a quella di Baldur's Gate 3, ha spiegato il capo di Larian.
In particolare, chi ha apprezzato soprattutto l'impostazione narrativa e cinematografica di Baldur's Gate 3 farebbe meglio forse a evitare di recuperare i Divinity precedenti, che sono indicati soprattutto a chi ha apprezzato invece l'impostazione strategica a punti.
"Se volete davvero sapere tutto, ci sono giochi precedenti", ha insomma concluso Vincke, "ma ormai sono un po' obsoleti, sono piuttosto vecchi".