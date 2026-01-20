L'annuncio di Divinity ha fatto aumentare le vendite di Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2

Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2 hanno visto crescere le loro vendite, grazie all'annuncio di Divinity ai The Game Awards 2025. In particolare Baldur's Gate 3 ha visto crescere il picco di giocatori contemporanei sopra quota 100.000.

Siamo lontani dai numeri di lancio, ma considerando il tempo trascorso dall'uscita originale, si tratta comunque di un ottimo risultato. Più precisamente, domenica 18 gennaio ha raggiunto i 111.544 giocatori contemporanei (dato di SteamDB). Già il 4 gennaio aveva raggiunto un picco di 127.000 giocatori, dovuti in parte anche ai saldi invernali di Steam, che ha permesso di acquistare il gioco con il 25% di sconto.

Swen Vincke, il capo di Larian, ha commentato spiegando che anche Divinity: Original Sin 2 ha registrato un aumento delle vendite dopo l'annuncio dei TGA, con picchi che hanno lambito i 30.000 utenti contemporanei.