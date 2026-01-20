L'annuncio di Divinity ha fatto aumentare le vendite di Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2

Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2 hanno visto crescere le loro vendite, grazie all'annuncio di Divinity ai The Game Awards 2025. In particolare Baldur's Gate 3 ha visto crescere il picco di giocatori contemporanei sopra quota 100.000.
Siamo lontani dai numeri di lancio, ma considerando il tempo trascorso dall'uscita originale, si tratta comunque di un ottimo risultato. Più precisamente, domenica 18 gennaio ha raggiunto i 111.544 giocatori contemporanei (dato di SteamDB). Già il 4 gennaio aveva raggiunto un picco di 127.000 giocatori, dovuti in parte anche ai saldi invernali di Steam, che ha permesso di acquistare il gioco con il 25% di sconto.
Swen Vincke, il capo di Larian, ha commentato spiegando che anche Divinity: Original Sin 2 ha registrato un aumento delle vendite dopo l'annuncio dei TGA, con picchi che hanno lambito i 30.000 utenti contemporanei.
Scoiattoli capricciosi
Vincke ha scritto su X: "Le vendite di entrambi sono state incredibili dall'annuncio di Divinity. D:OS 2 ci ha davvero sorpresi, registrando il suo miglior mese di sempre dalla pubblicazione nel 2017. Avrei voluto rimuovere lo scoiattolo in tempo".
Lo scoiattolo in questione è Sir Lora, un compagno di viaggio del party che ha la tendenza a dare parecchi problemi in combattimento. Per il resto, attualmente siamo tutti in attesa di saperne di più su Divinity.
Qualche giorno fa, Larian ha risposto a molte domande sul gioco, chiarendone alcuni aspetti. Nei commenti alla notizia sulle vendite di Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2, Vincke ha ribadito che uscirà in Accesso Anticipato, prima di arrivare in forma completa.