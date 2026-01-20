L'Apple M5 Max potrebbe consumare tantissima energia sotto carichi pesanti: l'allarme tra gli utenti scatta su Reddit

Uno degli aspetti più apprezzati dei Mac con Apple Silicon è sempre stata l'efficienza energetica, combinata con una durata della batteria eccezionale. Tuttavia, anche questi chip non sfuggono alle leggi della fisica: sotto carichi estremamente pesanti, il consumo di energia può aumentare drasticamente, portando con sé temperature elevate.

Un thread su Reddit ha recentemente evidenziato questa problematica, mostrando quanto possa essere intenso il power draw della serie M di Apple. Un utente, "MarionberryDear6170", ha condiviso un test con l'M4 Max durante l'esecuzione di Adobe Premiere Pro con numerosi effetti applicati. In questi scenari, il chip ha raggiunto un picco di 212W, con temperature di CPU e GPU fino a 110°C.