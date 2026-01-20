L'Apple M5 Max potrebbe consumare tantissima energia sotto carichi pesanti: l'allarme tra gli utenti scatta su Reddit

Uno degli aspetti più apprezzati dei Mac con Apple Silicon è sempre stata l'efficienza energetica, combinata con una durata della batteria eccezionale. Tuttavia, anche questi chip non sfuggono alle leggi della fisica: sotto carichi estremamente pesanti, il consumo di energia può aumentare drasticamente, portando con sé temperature elevate.
Un thread su Reddit ha recentemente evidenziato questa problematica, mostrando quanto possa essere intenso il power draw della serie M di Apple. Un utente, "MarionberryDear6170", ha condiviso un test con l'M4 Max durante l'esecuzione di Adobe Premiere Pro con numerosi effetti applicati. In questi scenari, il chip ha raggiunto un picco di 212W, con temperature di CPU e GPU fino a 110°C.
Con l'M5 Max di Apple, consumo e calore potrebbero aumentare
Con l'arrivo dell'M5 Max, le preoccupazioni diventano più concrete. Il chip top di gamma presenterà una CPU a 16 core e una GPU a 40 core, con sei core ad alte prestazioni che raggiungono i 4,61GHz. Nonostante il nuovo nodo produttivo TSMC N3P offra solo un lieve miglioramento prestazionale rispetto al N3E (circa +5% a pari consumo), l'aumento dei core e della frequenza potrebbe far schizzare il consumo energetico ancora più in alto.
Il problema principale resta il raffreddamento: i MacBook Pro M5 Max dovrebbero utilizzare lo stesso sistema a singolo heatpipe attuale. Se le temperature dell'M4 Max possono già toccare i 110°C, l'M5 Max rischia di diventare ancora più "caldo" durante i carichi pesanti e prolungati.
L'Apple M5 Max preoccupa ma il chassis fa ben sperare
Alcuni commenti su Reddit suggeriscono che i picchi sono naturali quando c'è margine termico e di potenza sufficiente, ma il dato evidenzia come il raffreddamento potrebbe essere insufficiente.
Fortunatamente, il chassis rimane freddo al tatto, un segnale positivo per l'uso quotidiano. Gli appassionati sperano che Apple possa ripensare il sistema di raffreddamento per la futura serie M6 MacBook Pro, introducendo soluzioni più avanzate, come le camere di vapore già previste per l'iPad Pro M6.