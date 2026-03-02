NVIDIA guida la corsa globale al 6G con piattaforme IA-native, aperte e sicure: collaborazione con Nokia, Ericsson e T-Mobile

NVIDIA ha annunciato un impegno globale, insieme a partner strategici come Booz Allen Hamilton, BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Nokia, SK Telecom, SoftBank Corp. e T-Mobile, per sviluppare la prossima generazione di reti wireless 6G basate su piattaforme IA-native, aperte e sicure. L'obiettivo è costruire un'infrastruttura 6G intelligente, resiliente e affidabile, capace di accelerare l'innovazione e garantire fiducia su scala globale.
Le reti di nuova generazione non saranno solo strumenti di connettività, ma diventeranno la base per la cosiddetta "physical AI", abilitando miliardi di dispositivi autonomi, veicoli, sensori e robot. Questo scenario richiederà livelli di sicurezza, interoperabilità e capacità di calcolo superiori rispetto alle architetture legacy.
Quali modelli promuove NVIDIA per il futuro del 6G?
Per affrontare queste sfide, NVIDIA promuove un modello IA-nativo e software-defined, in cui l'intelligenza artificiale è integrata in ogni livello della rete: dal radio access network (RAN) all'edge fino al core.
L'architettura AI-RAN consentirà alle reti di evolvere continuamente tramite aggiornamenti software, offrendo decision-making in tempo reale, sensing integrato e maggiore efficienza operativa.
Il percorso verso il 6G è supportato da numerose iniziative internazionali. Negli Stati Uniti, NVIDIA partecipa all'iniziativa OCUDU guidata dal FutureG Office e ha contribuito alla nascita dell'AI-RAN Alliance, che oggi conta oltre 130 aziende.
Ulteriori dettagli sulla visione di NVIDIA per il 6G
In Corea del Sud, l'azienda collabora con un consorzio industriale per definire reti 6G programmabili e sicure, mentre nel Regno Unito lavora con il Department for Science, Innovation and Technology per sviluppare ricerca applicata ed ecosistemi IA-nativi affidabili. Analoghe collaborazioni sono attive in Europa e Giappone.
La visione condivisa punta a reti aperte, interoperabili e programmabili, capaci di evolvere rapidamente e di sostenere un ecosistema globale fatto di operatori, provider tecnologici, startup e ricercatori. Con questo approccio, NVIDIA ambisce a giocare un ruolo centrale nella definizione delle fondamenta tecnologiche del 6G.