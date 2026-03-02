NVIDIA guida la corsa globale al 6G con piattaforme IA-native, aperte e sicure: collaborazione con Nokia, Ericsson e T-Mobile

NVIDIA ha annunciato un impegno globale, insieme a partner strategici come Booz Allen Hamilton, BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Nokia, SK Telecom, SoftBank Corp. e T-Mobile, per sviluppare la prossima generazione di reti wireless 6G basate su piattaforme IA-native, aperte e sicure. L'obiettivo è costruire un'infrastruttura 6G intelligente, resiliente e affidabile, capace di accelerare l'innovazione e garantire fiducia su scala globale.

Le reti di nuova generazione non saranno solo strumenti di connettività, ma diventeranno la base per la cosiddetta "physical AI", abilitando miliardi di dispositivi autonomi, veicoli, sensori e robot. Questo scenario richiederà livelli di sicurezza, interoperabilità e capacità di calcolo superiori rispetto alle architetture legacy.