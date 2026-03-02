Intel presenta i Clearwater Forest Xeon 6+ a 18A: nuova frontiera e strategia per 6G ed Edge AI

Al Mobile World Congress 2026, Intel ha presentato ufficialmente i nuovi processori Clearwater Forest, appartenenti alla famiglia Intel Xeon 6+ e realizzati con il processo produttivo 18A. Si tratta di una nuova generazione di CPU pensata per supportare l'evoluzione delle reti verso il 6G e per accelerare l'adozione dell'Edge AI, mantenendo continuità con le infrastrutture 5G esistenti. Secondo Intel, il passaggio al 6G non richiederà una rivoluzione architetturale, ma un'evoluzione delle basi computazionali già costruite. Gli operatori chiedono AI integrata direttamente nella rete, maggiore efficienza energetica e piattaforme aperte e sicure, evitando soluzioni che aumentino complessità e costi operativi.

La maggiore densità offerta da Xeon 6+ di Intel per il 6G In questo scenario, i Xeon 6+ sono progettati per offrire maggiore densità di core e migliori prestazioni per watt. Un esempio citato riguarda il modello Xeon 6990E+ "Clearwater Forest", con 288 core, che rispetto a una piattaforma dual socket Xeon 6780E "Sierra Forest" da 288 core garantirebbe una riduzione del 38% nei consumi del rack, oltre il 60% in più di performance per watt e un incremento del 30% delle prestazioni complessive. Le ambizioni "Unified Core" di Intel restano vive: nuovo annuncio di lavoro conferma lo sviluppo del progetto Intel sottolinea inoltre che l'IA nelle reti non è una sfida "CPU contro GPU", ma una questione di scegliere l'architettura più adatta al carico di lavoro. Per il RAN e il Core, le soluzioni Xeon 6 con E-core e SoC integrano accelerazioni IA come Intel AMX e vRAN Boost, consentendo di eseguire inferenza direttamente sul server.

Gli operatori stanno già integrando soluzioni Intel per il 6G Operatori come Rakuten Mobile e Vodafone stanno già adottando soluzioni basate su Xeon 6 per modernizzare le reti Open RAN e vRAN. Anche SK Telecom e NTT DOCOMO hanno implementato Xeon 6 con E-core nei loro ambienti core mobili di nuova generazione. Fonte: Wccftech Costruiti sul nodo Intel 18A, i Clearwater Forest Xeon 6+ puntano a offrire scalabilità efficiente, riduzione del TCO e supporto a servizi intelligenti sempre più diffusi. L'arrivo sul mercato è previsto entro il 2027, segnando un passo chiave nel percorso verso infrastrutture 6G più performanti.