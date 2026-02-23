Le ambizioni "Unified Core" di Intel restano vive: nuovo annuncio di lavoro conferma lo sviluppo del progetto

Il progetto Unified Core mira a unificare la microarchitettura dei processori in un singolo tipo di core, abbandonando la tradizionale distinzione tra unità ad alte prestazioni e unità a basso consumo . Secondo l'annuncio, il team lavora in fase pre-silicon, il che indica che l'idea è ancora nelle fasi iniziali e richiederà diversi cicli di sviluppo prima di poter comparire in prodotti commerciali.

Le ambizioni di Intel per un'architettura "Unified Core" nelle future generazioni di CPU restano intatte. Un recente annuncio di lavoro ha confermato l'esistenza di un team dedicato allo sviluppo del concetto, suggerendo che la società sta progredendo nello studio di un design alternativo all'attuale modello basato sulla coesistenza di Performance Core (P-core) ed Efficient Core (E-core) .

Intel e i miglioramenti nelle Performance Per Area

La motivazione dietro questo potenziale cambiamento risiede nel miglioramento del Performance Per Area (PPA), un parametro chiave che misura quanta potenza di calcolo può essere ottenuta in relazione allo spazio fisico del chip. Con le attuali architetture, la crescita del numero di core incontra limiti legati alla complessità del design e all'efficienza energetica.

Un core unificato potrebbe semplificare l'architettura e consentire una scalabilità più efficace. L'idea non è del tutto nuova nel panorama dei semiconduttori. Aziende come MediaTek hanno già sperimentato soluzioni "all big core" in alcuni SoC mobili, mentre approcci ibridi come quelli di AMD con la combinazione di core standard e versioni ottimizzate per l'efficienza mostrano come il settore stia cercando nuove strade per bilanciare potenza e consumo.