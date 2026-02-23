Il nuovo trailer di Solasta 2 mostra i cinque principali miglioramenti del gioco

Lo studio di sviluppo Tactical Adventures ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Solasta 2 , il suo imminente gioco di ruolo tattico, mettendo in evidenza i cinque miglioramenti principali rispetto al capitolo precedente, Solasta: Crown of the Magister . Vediamo quali sono, in attesa di poterci giocare su PC a partire dal 12 marzo 2026, quando sarà lanciato in Accesso Anticipato.

I 5 miglioramenti

Il primo miglioramento riguarda il nuovo cast di doppiatori, che include Ellen Thomas, Amelia Tyler, Devora Wilde e Ben Starr. La presenza di voci più riconoscibili e varie punta a rendere i personaggi più espressivi e memorabili.

Il secondo miglioramento è squisitamente tecnico: grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5, il gioco presenta un lato visivo più avanzato, con illuminazione migliorata, ambienti più immersivi e modelli dei personaggi più curati. Anche le creature, come i koboldi, sono state rifatte per essere più piacevoli da vedere.

Il terzo miglioramento riguarda il sistema di gioco, ora basato sul regolamento di Dungeons & Dragons del 2024. Pur mantenendo una certa continuità visiva con l'edizione 2014, introduce novità come le Weapon Masteries, che ampliano le possibilità tattiche soprattutto per le classi marziali, offrendo più varietà a Guerrieri e Barbari.

Il quarto miglioramento è l'espansione della scala e della libertà esplorativa. La nuova mappa del mondo permette ai giocatori di muoversi con maggiore autonomia, scoprendo eventi, personaggi e ricompense nascoste. L'esplorazione diventa così parte integrante della narrazione.

Il quinto miglioramento è nella scrittura, ora più reattiva: la presenza del personaggio del giocatore incide maggiormente sulla trama principale, con più scelte capaci di influenzare l'esito degli eventi. Anche le conversazioni risultano più dinamiche, coinvolgendo l'intero gruppo.

Come bonus finale, il trailer conferma il ritorno degli eroi multiclasse: rispettando determinati requisiti nelle caratteristiche, i personaggi potranno combinare classi diverse, ampliando ulteriormente le opzioni strategiche a disposizione del giocatore.