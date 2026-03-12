Solasta 2 è disponibile da oggi in Accesso Anticipato su Steam

Se siete tra quelli che lo stavano aspettando, sarete felici di sapere che il gioco di ruolo Solasta 2 è disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Lo potete acquistare per 39,99 euro (35,99 euro in offerta lancio). Si tratta del seguito ufficiale dell'apprezzatissimo Solasta: Crown of the Magister, che mira a migliorare da ogni punto di vista.