Solasta 2 è disponibile da oggi in Accesso Anticipato su Steam

Se siete tra quelli che lo stavano aspettando, sarete felici di sapere che il gioco di ruolo Solasta 2 è disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Lo potete acquistare per 39,99 euro (35,99 euro in offerta lancio). Si tratta del seguito ufficiale dell'apprezzatissimo Solasta: Crown of the Magister, che mira a migliorare da ogni punto di vista.
Anche se è davvero presto parlare di vendite, va segnalato che Solasta 2 ha debuttato entrando nella top 10 globale di Steam. Al momento di scrivere questa notizia si trova in ottava posizione, subito sotto a Resident Evil Requiem, ma sopra a John Carpenter's Toxic Commando
Create e guidate un gruppo di 4 avventurieri che devono raggiungere il remoto continente di Neokos per risolvere delle questioni di famiglia. Presto però, le cose si complicheranno enormemente.
Insomma, decenni dopo la sconfitta della minaccia dei Sorak nel primo capitolo, un nuovo gruppo di eroi alle prime armi viaggia verso terre lontane in cerca di redenzione.
Visto che ci siamo, vediamo quali sono i requisiti di sistema per giocare a Solasta 2:
Requisiti Minimi
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit
- Processore: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 2600X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB / AMD Radeon 5700 8 GB
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 40 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD richiesto
Requisiti Consigliati
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 9 7900X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 10 GB / AMD Radeon 5700 16 GB
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 40 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD richiesto
A questo punto non vi resta che andare sulla pagina Steam del gioco e meditare sul da farsi.