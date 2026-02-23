Perché Clair Obscur: Expedition 33 costa così poco? Il CEO dell'editore spiega la strategia

Perché quindi Clair Obscur: Expedition 33 ha optato per tale cifra? La riposta arriva dal CEO dell'editore del videogioco, Kepler Interactive .

Come ben ricorderete, Clair Obscur: Expedition 33 è arrivato sul mercato con un prezzo di lancio di 50€ , significativamente inferiore agli 80€ di molti AAA. Svariati titoli con una qualità e una quantità di contenuti simili a quelli del GDR francese (se non inferiori) vengono regolarmente venduti a un prezzo più alto.

Cosa ha detto il CEO dell'editore di Clair Obscur: Expedition 33

L'amministratore delegato Alexis Garavaryan ha parlato con la BBC e ha spiegato qual è la filosofia di Kepler Interactive per quanto riguarda la scelta del prezzo dei videogiochi. Potete vedere il video qui sotto.

Prima di tutto, Garavaryan ha spiegato che il gusto dei giocatori "si sta adattando" per quanto riguarda i giochi da acquistare. "Penso che storicamente sia sempre stato rilevante il livello di fedeltà visiva. Penso che oggi invece i giocatori diano meno importanza alla fedeltà visiva quando giocano un videogioco. Penso anche che la grandezza dell'esperienza, la profondità, il numero di ore che si ottengono da un contenuto siano forse meno importanti rispetto a quanto eccezionale, interessante e innovativa sia l'esperienza."

Parlando invece del prezzo, Garavaryan spiega che oggigiorno vediamo un gran numero di compagnie alzare i prezzi regolarmente. Kepler Interactive, invece, prima cerca di capire quale dovrebbe essere il prezzo del gioco e poi ne sceglie uno di basso, così che quando i giocatori comprano un titolo di Kepler "abbiano la sensazione di ottenerlo a un ottimo prezzo". Lo scopo è far sì che i fan percepiscano che l'editore sta rispettando i loro soldi, il loro tempo e che ogni acquisto sia un vero affare. Tutto questo incoraggia la "fiducia" che i giocatori hanno dell'editore.

Infine, afferma che il mercato è saturo di grandi videogiochi e che se vuoi ricevere attenzione e denaro dai giocatori, devi proporre qualcosa di davvero "grande e speciale". Segnaliamo che i contenuti del videogioco sono così speciali che l'art book di Expedition 33 è stato scambiato per una reliquia antica e sequestrato da ufficiali governativi.