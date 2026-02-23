Proteggi la tua console con queste custodie per Nintendo Switch ispirate ai personaggi più amati dei videogiochi

Cerchi una custodia per Nintendo Switch che non sia monotona? Questi prodotti PowerA sono rigorosamente ispirati ad alcuni dei personaggi più amati in assoluto e costano poco. Di seguito ti proponiamo alcune varianti imperdibili, da Super Mario a Pikachu, fino a versioni dedicate ai più nostalgici. Scegli la versione che preferisci cliccando sui box qui sotto. Molti prodotti sono venduti e spediti da Amazon e potrai restituirli entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Custodie per Nintendo Switch ispirate ai videogiochi

Queste custodie sono perfette per proteggere la console Nintendo Switch. Oltre ad essere resistenti, grazie alla doppia cerniera e al robusto involucro esterno, sono perfette per gli amanti di alcuni giochi specifici. Troviamo inoltre una pratica impugnatura in gomma, un supporto integrato per modalità da tavolo, una fodera in feltro e un vano portaoggetti con cerniera, in modo da portare tutto in totale comodità.

Custodia per Nintendo Switch PowerA

Inoltre, è presente una protezione dello schermo imbottita e un vano per conservare fino a nove carte da gioco. Si tratta comunque di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo. Non è affatto ingombrante e ti permetterà di portare la console ovunque tu voglia, in modo da continuare a giocare senza interruzioni.