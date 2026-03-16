Lenovo Legion Go S 2025 in offerta: la console PC portatile scende sotto i 500€

La Lenovo Legion Go S 2025 è disponibile su AliExpress a 407,22€, con un prezzo di partenza di 467,22€ che scende utilizzando il codice MULTI60 oppure ITAS60. L'offerta fa parte della campagna Anniversario AliExpress valida dal 16 al 25 marzo. I coupon possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante l'evento è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che offre 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su ordini da almeno 300 €, cumulabile con i coupon della promozione. Acquista qui Lenovo Legion Go S 2025 in offerta.
La Legion Go S rappresenta una delle console PC portatili più interessanti della nuova generazione. Il dispositivo monta un display da 8 pollici con refresh rate a 120Hz, ideale per garantire fluidità sia nei titoli competitivi sia nei giochi più spettacolari. Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen Z2 Go, progettato specificamente per il gaming portatile e capace di gestire senza problemi gran parte della libreria PC moderna.
Una console PC completa, con Windows
A differenza di molte console portatili dedicate, la Legion Go S utilizza Windows 11, il che significa accesso diretto a piattaforme come Steam, Game Pass, Epic Games Store e launcher vari senza limitazioni. Con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, offre una configurazione bilanciata per giocare in mobilità ma anche per utilizzare applicazioni desktop leggere.
Con lo sconto della campagna Anniversario attivo fino al 25 marzo, questa handheld Lenovo diventa una delle alternative più interessanti alle altre console PC portatili sul mercato, soprattutto per chi cerca un dispositivo potente ma versatile da usare sia come console sia come mini PC da viaggio.