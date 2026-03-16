Lenovo Legion Go S 2025 in offerta: la console PC portatile scende sotto i 500€

La Lenovo Legion Go S 2025 è disponibile su AliExpress a 407,22€, con un prezzo di partenza di 467,22€ che scende utilizzando il codice MULTI60 oppure ITAS60. L'offerta fa parte della campagna Anniversario AliExpress valida dal 16 al 25 marzo. I coupon possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante l'evento è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che offre 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su ordini da almeno 300 €, cumulabile con i coupon della promozione. Acquista qui Lenovo Legion Go S 2025 in offerta.

La Legion Go S rappresenta una delle console PC portatili più interessanti della nuova generazione. Il dispositivo monta un display da 8 pollici con refresh rate a 120Hz, ideale per garantire fluidità sia nei titoli competitivi sia nei giochi più spettacolari. Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen Z2 Go, progettato specificamente per il gaming portatile e capace di gestire senza problemi gran parte della libreria PC moderna.