Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italiano

Sony ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 29 luglio.
Le sequenze ci riportano alla situazione post No Way Home, con Peter Parker che deve confrontarsi con una realtà decisamente difficile, in cui nessuno ricorda chi sia: neppure MJ e Ned. L'attività di Spider-Man tuttavia prosegue e sembra ci siano tante nuove minacce per la città.
Una è senz'altro rappresentata dallo Scorpione di Michael Mando, che torna dopo il primo capitolo della saga e stavolta possiede un'armatura che rende onore al suo nome, ma non bisogna dimenticarsi della presenza dirompente del Punisher di Jon Bernthal.
C'è davvero tanta carne al fuoco nel trailer, ma un aspetto non viene ancora chiarito: chi è esattamente il personaggio interpretato da Sadie Sink? Jean Grey, come pensava qualcuno?
Di tutto e di più
Dopo la sorpresa annunciata ieri da Tom Holland, con vari frammenti del trailer comparsi casualmente in giro per il mondo sui social, la versione completa del video sembra davvero spettacolare e presenta finalmente la nuova avventura di Peter Parker.
Peraltro nella parte finale del trailer si assiste a uno sviluppo inaspettato, che sembra ruotare attorno al rapporto fra Peter e Bruce Banner, e che riguarda un qualche cambiamento che sta avvenendo nel corpo del giovane eroe.
Probabilmente scopriremo qualcosa di più nelle prossime settimane, mentre come detto l'appuntamento al cinema con Spider-Man: Brand New Day è fissato al prossimo 29 luglio.