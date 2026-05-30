Toy Story 5 ha "una delle scene più strazianti" del franchise, dice Tom Hanks

Secondo quanto svelato da una star di Toy Story 5, la nuova pellicola animata include una delle scene "più strazianti" del franchise. Considerando che Toy Story ha più volte proposto momenti emotivamente intensi, si tratta di un'affermazione molto seria.
Le informazioni arrivano da una intervista tra Tom Hanks (voce inglese di Woody) e il The Hollywood Reporter, ma contengono degli spoiler sulla trama e su tale momento "straziante" quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.
Le parole di Hanks su Toy Story 5 [SPOILER]
"C'è una delle scene più strazianti che io abbia mai visto in qualunque film di Toy Story - quando quella bambina viene ferita nei suoi sentimenti da ciò che le altre persone le scrivono via messaggio, e lei non capisce perché", ha detto Hanks.
"Non sa cosa abbia fatto di sbagliato, ma fa male, e questa è una cosa molto lungimirante da inserire oggi in un film che parla di bambini e giocattoli, non credete? Mi portano sempre in qualche altro spazio emotivo che sono sia felice sia arrabbiato di affrontare, perché mi costringeranno a farlo".
"Ma [Tim Allen] ed io lo abbiamo fatto abbastanza spesso. Quando ho visto la prima scena in cui 500 Buzz Lightyear emergono dall'acqua, ho solo detto: 'Oh, Tim andrà a nozze con questo'. Grazie al cielo deve dar voce lui a 500 di queste cose, e non io."
Va anche detto che già in precedenza un'attrice di Toy Story 5 aveva detto di "portare i fazzoletti" quando vedremo il film Disney Pixar, quindi non siamo del tutto sorpresi dalle parole di Hanks.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.