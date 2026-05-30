Toy Story 5 ha "una delle scene più strazianti" del franchise, dice Tom Hanks

Le informazioni arrivano da una intervista tra Tom Hanks (voce inglese di Woody) e il The Hollywood Reporter, ma contengono degli spoiler sulla trama e su tale momento "straziante" quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Le parole di Hanks su Toy Story 5 [SPOILER]

"C'è una delle scene più strazianti che io abbia mai visto in qualunque film di Toy Story - quando quella bambina viene ferita nei suoi sentimenti da ciò che le altre persone le scrivono via messaggio, e lei non capisce perché", ha detto Hanks.

"Non sa cosa abbia fatto di sbagliato, ma fa male, e questa è una cosa molto lungimirante da inserire oggi in un film che parla di bambini e giocattoli, non credete? Mi portano sempre in qualche altro spazio emotivo che sono sia felice sia arrabbiato di affrontare, perché mi costringeranno a farlo".

"Ma [Tim Allen] ed io lo abbiamo fatto abbastanza spesso. Quando ho visto la prima scena in cui 500 Buzz Lightyear emergono dall'acqua, ho solo detto: 'Oh, Tim andrà a nozze con questo'. Grazie al cielo deve dar voce lui a 500 di queste cose, e non io."

Va anche detto che già in precedenza un'attrice di Toy Story 5 aveva detto di "portare i fazzoletti" quando vedremo il film Disney Pixar, quindi non siamo del tutto sorpresi dalle parole di Hanks.