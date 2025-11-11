Toy Story 5 si mostra con un trailer e conferma la data di uscita

Disney e Pixar hanno pubblicato un nuovo teaser trailer per Toy Story 5 , che sarà nelle sale italiane il 17 giugno 2026 (e due giorni dopo in quelle americane).

Il teaser trailer di Toy Story 5

Nel teaser che potete vedere qui sotto, viene presentato il nuovo personaggio Lilypad, un tablet a forma di rana doppiato da Greta Lee ("Past Lives", "The Morning Show", "TRON: Ares"). Si tratta del nuovo "antagonista": i vecchi giocattoli devono riuscire ad attirare l'attenzione della loro proprietaria, distratta dalla tecnologia.

Nel cast sono compresi Buzz, Woody e Jessie, senza dimenticare nomi vecchi e recenti della saga, come il simpatico Forky di Toy Story 4,. Ms e Mr Potato, Rex, gli alieni e Bullseye. Il trailer non spiega in alcun modo come e per quale motivo Woody sia tornato dai suoi vecchi amici giocattoli, ma rende chiaro che Lilypad è una "spaventosa" minaccia per i nostri protagonisti.

Toy Story 5 è diretto da Andrew Stanton ("WALL E," "Alla ricerca di Nemo," "Alla ricerca di Dory") e co-diretto da Kenna Harris ("Luca") e prodotto da Lindsey Collins ("Red," "WALL E," "Alla ricerca di Dory").