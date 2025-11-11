1

Toy Story 5 si mostra con un trailer e conferma la data di uscita

Toy Story 5 arriverà il prossimo anno e ora possiamo vedere un teaser trailer che conferma anche la data di uscita. Vediamo i dettagli confermati da Disney sulla nuova trama.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/11/2025
Buzz e Woody in Toy Story 5

Disney e Pixar hanno pubblicato un nuovo teaser trailer per Toy Story 5, che sarà nelle sale italiane il 17 giugno 2026 (e due giorni dopo in quelle americane).

In questo nuovo film Woody si riunisce alla gruppo di giocattoli, sebbene il quarto film finisca con un suo addio.

Il teaser trailer di Toy Story 5

Nel teaser che potete vedere qui sotto, viene presentato il nuovo personaggio Lilypad, un tablet a forma di rana doppiato da Greta Lee ("Past Lives", "The Morning Show", "TRON: Ares"). Si tratta del nuovo "antagonista": i vecchi giocattoli devono riuscire ad attirare l'attenzione della loro proprietaria, distratta dalla tecnologia.

Nel cast sono compresi Buzz, Woody e Jessie, senza dimenticare nomi vecchi e recenti della saga, come il simpatico Forky di Toy Story 4,. Ms e Mr Potato, Rex, gli alieni e Bullseye. Il trailer non spiega in alcun modo come e per quale motivo Woody sia tornato dai suoi vecchi amici giocattoli, ma rende chiaro che Lilypad è una "spaventosa" minaccia per i nostri protagonisti.

Toy Story 5 è diretto da Andrew Stanton ("WALL E," "Alla ricerca di Nemo," "Alla ricerca di Dory") e co-diretto da Kenna Harris ("Luca") e prodotto da Lindsey Collins ("Red," "WALL E," "Alla ricerca di Dory").

#Cinema #Disney
