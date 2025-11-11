Le cantanti di KPop Demon Hunters 2 sanno già come dovrebbe essere il nuovo film

KPop Demon Hunters è un successo fuori scala e il nuovo film potrebbe dominare nuovamente le classifiche. Purtroppo per i fan, ci sarà da attendere fino al 2029.

Come dovrebbe essere KPop Demon Hunters 2

EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami hanno infatti rivelato in una recente intervista a Collider cosa vorrebbero vedere nel prossimo capitolo. "Più elementi tradizionali coreani: storia, musica, cucina", ha dichiarato EJAE, la voce cantante del personaggio principale del film, Rumi.

Le protagoniste di KPop Demon Hunters

Per Audrey Nuna, che doppia Mira, l'obiettivo sarebbe creare una storia internazionale. "Voglio vedere le ragazze in diverse città. Voglio vedere cosa riescono a ottenere [a livello globale], perché questo film ha avuto un impatto mondiale", ha dichiarato. "Penso che il film e la realtà abbiano instaurato un dialogo davvero incredibile, e mi piacerebbe che continuasse".

Rei Ami, che canta le parti di Zoey, ha dichiarato: "Mi piacerebbe vedere la storia di come le ragazze si sono riunite", ha spiegato Ami durante l'intervista. "Se non è un prequel, allora voglio che Gwi-Ma torni. Fatelo tornare. Chi sarà l'antagonista? Sono così curiosa di vedere il prossimo film".

Segnaliamo poi che vari videogiochi e KPop Demon Hunters hanno ottenuto delle nomination ai Grammy 2026.