57

Un gioco in grado di eclissare GTA 6 starebbe per essere annunciato: Half-Life 3 è subito nei pensieri dei fan

Half-Life 3 diventerà realtà? Un nuovo rumor di un noto leaker suggerisce che è in arrivo l'annuncio di un gioco in grado di far dimenticare a tutti l'attesa per GTA 6.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/11/2025
Gordon Freeman in Half-Life
Half-Life 3
Half-Life 3
News Video Immagini

Il noto leaker Shpeshal Nick ha deciso di sconquassare la rete con una dichiarazione: la prossima settimana potrebbe esserci un annuncio di un gioco in grado di eclissare l'attenzione mediatica verso GTA 6.

Si tratta di una dichiarazione un po' vaga, ma i videogiocatori più attenti hanno subito fatto due più due e sono arrivati alla conclusione che si deve trattare di Half-Life 3, il miraggio videoludico dei fan di Valve.

Perché proprio Half-Life 3?

Il messaggio completo di Shpeshal Nick recita: "Se ciò che ho appena ricevuto tramite messaggio privato è vero (ed è un grande se), la prossima settimana GTA 6 potrebbe farsi rubare la scena in termini di attenzione".

Il messaggio di Shpeshal Nick
Il messaggio di Shpeshal Nick

Il motivo per cui si pensa subito ad Half-Life 3 è il fatto che pare l'unico grande gioco in grado di attirare più attenzione dell'opera di Rockstar Games, ma non solo. Secondo i rumor, a breve termine vi sarà un evento di Valve - o comunque una presentazione di qualche tipo - durante la quale potrebbero essere presentati Steam Frame e il nuovo Steam Controller.

Steam Frame spunta in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck? Steam Frame spunta in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck?

Chiaramente Valve ha bisogno di mostrare al mondo un nuovo gioco di punta e, così come fatto con la VR, potrebbe aver deciso di puntare su Half-Life. Ovviamente tutto questo è solo una speculazione su un rumor del quale la fonte non ha la certezza, ma la soluzione sarà rapida: basterà attendere qualche giorno per vedere se tutto è reale oppure se è l'ennesima voce di corridoio infondata.

#Rumor
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un gioco in grado di eclissare GTA 6 starebbe per essere annunciato: Half-Life 3 è subito nei pensieri dei fan