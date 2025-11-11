Un gioco in grado di eclissare GTA 6 starebbe per essere annunciato: Half-Life 3 è subito nei pensieri dei fan

Si tratta di una dichiarazione un po' vaga, ma i videogiocatori più attenti hanno subito fatto due più due e sono arrivati alla conclusione che si deve trattare di Half-Life 3 , il miraggio videoludico dei fan di Valve.

Perché proprio Half-Life 3?

Il messaggio completo di Shpeshal Nick recita: "Se ciò che ho appena ricevuto tramite messaggio privato è vero (ed è un grande se), la prossima settimana GTA 6 potrebbe farsi rubare la scena in termini di attenzione".

Il messaggio di Shpeshal Nick

Il motivo per cui si pensa subito ad Half-Life 3 è il fatto che pare l'unico grande gioco in grado di attirare più attenzione dell'opera di Rockstar Games, ma non solo. Secondo i rumor, a breve termine vi sarà un evento di Valve - o comunque una presentazione di qualche tipo - durante la quale potrebbero essere presentati Steam Frame e il nuovo Steam Controller.

Chiaramente Valve ha bisogno di mostrare al mondo un nuovo gioco di punta e, così come fatto con la VR, potrebbe aver deciso di puntare su Half-Life. Ovviamente tutto questo è solo una speculazione su un rumor del quale la fonte non ha la certezza, ma la soluzione sarà rapida: basterà attendere qualche giorno per vedere se tutto è reale oppure se è l'ennesima voce di corridoio infondata.