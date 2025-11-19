Half-Life 3 ha una pagina su di un negozio online, che evidentemente vuole capitalizzare sull'attesa

Nonostante gli anni, l'attesa per l'eventuale annuncio (meglio precisare) di Half-Life 3 è febbrile. Alcune voci lo volevano previsto per oggi, ma Valve non ha ancora svelato nulla e chissà se lo farà davvero. Si parla di un gioco quasi finito, altri lo vogliono uno dei titoli di lancio del nuovo hardware della compagnia. Altri ancora pensano che sia l'ennesima boutade. Detto questo, c'è chi si è portato avanti, mettendo a listino il gioco nel suo negozio digitale.
Un nuovo Bloodborne 2?
Stiamo parlando di Instant Gaming, che attualmente ha una pagina di Half-life 3, dove sono riportate tutte le informazioni conosciute sul gioco, ossia nessuna.
Come potete vedere, gli elementi grafici sono delle rielaborazioni di materiale di Half-Life 2, mentre le informazioni sono vaghissime. Si parla solo di un lancio nel 2026 (tutto da verificare, chiaramente) e c'è un link a Steam che porta in una sezione dedicata del negozio stesso.
Non è la prima volta che Instant Gaming crea una pagina falsa su di un gioco non annunciato. Se cercate, troverete ad esempio Bloodborne Remastered per PC e nientemeno che Bloodborne 2 per PC.
Insomma, prendete il tutto con delle molli enormi, visto che non c'è niente di confermato e che Instant Gaming non fa testo, considerando i suoi trascorsi. L'unico motivo di interesse è che l'apertura della pagina potrebbe essere nata dall'aumento di interesse per il gioco, visibile nelle ricerche del negozio.