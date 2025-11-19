Half-Life 3 ha una pagina su di un negozio online, che evidentemente vuole capitalizzare sull'attesa

Nonostante gli anni, l'attesa per l'eventuale annuncio (meglio precisare) di Half-Life 3 è febbrile. Alcune voci lo volevano previsto per oggi, ma Valve non ha ancora svelato nulla e chissà se lo farà davvero. Si parla di un gioco quasi finito, altri lo vogliono uno dei titoli di lancio del nuovo hardware della compagnia. Altri ancora pensano che sia l'ennesima boutade. Detto questo, c'è chi si è portato avanti, mettendo a listino il gioco nel suo negozio digitale.