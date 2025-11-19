Il director di Disco Elysium racconterà il peggio dell'umanità nel suo prossimo gioco

Robert Kurvitz , sceneggiatore capo e direttore creativo dell'eccelso Disco Elysium , ha parlato del suo prossimo gioco, intervenendo all'evento G-Star 2025 in Corea del Sud, affermando che "racconterà il peggio dell'umanità". Come riportato da Gamemeca, Kurvitz ha parlato insieme a Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice capo di Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive, di narrazione e videogiochi.

Sprofondare nel fango

Durante il dialogo, Kurvitz ha accennato ai temi che vorrebbe affrontare nei suoi lavori futuri: "Voglio realizzare un gioco molto cupo che metta a nudo il peggio dell'umanità; deprimente, negativo e oscuro". Pare che la trama del gioco racconti degli effetti del fallimento di un personaggio di successo o, come detto da Kurvitz, "quanto profondamente gli esseri umani possano sprofondare nel fango".

Sebbene non così disperatamente oscuro come il possibile nuovo progetto che ha descritto, anche la creazione di Disco Elysium ha avuto un impatto davvero pesante su Kurvitz, che ha descritto la scrittura come "un'arte miserabile". Riflettendo sul processo con cui ha costruito la narrativa di Disco Elysium, Kurvitz afferma: "Ho inserito attivamente elementi come rabbia, dolore e ossessione nel gioco per spingere i giocatori a inseguirli. È così che ho cercato di trascinarli in queste situazioni assurde, nella fantasia."

Per Kurvitz, il processo è stato doloroso. "Ho dovuto riversare angoscia politica e la mia stessa esistenza nel gioco, e per riuscire anche solo a iniziare a lavorare al mattino avevo bisogno di uno sforzo personale costante per motivarmi."

Per adesso non si sa molto altro sul nuovo gioco di Kurvitz e Aleksander Rostov, il lead artist di Disco Elysium. Non ci resta che attendere.