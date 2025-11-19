Il concerto di The Witcher torna nel 2026, anche in Italia: ecco le date ufficiali

CD Project RED ha annunciato il ritorno del tour di concerti di The Witcher, che arriverà in Europa nel 2026 e sarà anche in Italia, come possiamo vedere dall'elenco delle date ufficiali pubblicate in queste ore dall'editore.
Si tratta del secondo tour europeo di concerti dedicati alla celebre serie di RPG, a loro volta basati sulla serie di libri scritti da Andrzej Sapkowski, con ulteriori estensioni del percorso in questo caso anche in Asia e un ritorno ancora in Europa con una serie di date previste per l'anno prossimo.
The Witcher in Concert celebra il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, proponendo uno show particolarmente coinvolgente per i fan della serie, con l'esecuzione delle musiche più note tratte dalla colonna sonora della serie.
Le date annunciate
The Witcher in Concert proseguirà dunque nel 2026, continuando a dare vita alla colonna sonora del gioco di ruolo open world con il supporto di vari impianti video e un arrangiamento effettuato per l'occasione sotto la supervisione del co-compositore di The Witcher 3, Marcin Przybyłowicz.
I brani sono eseguiti da un'orchestra di 14 elementi, tra cui Percival Schuttenbach, altro compositore della colonna sonora del gioco.
Sulla scia dell'attuale tour sold-out in Europa, che prevede la sua ultima esibizione alla fine di novembre, è stata confermata una seconda serie di concerti per l'autunno del 2026 che partirà da Dublino, in Irlanda, il 21 ottobre e proseguirà con tappe in oltre 25 città.
L'elenco completo delle date attualmente annunciate per il tour europeo del 2026 è il seguente:
- Dublino, Irlanda - Vicar Street | 21 e 22 ottobre 2026
- Manchester, Inghilterra - O2 Apollo | 24 ottobre 2026
- York, Inghilterra - Barbican | 25 ottobre 2026
- Glasgow, Scozia - Royal Concert Hall | 26 ottobre 2026
- Liverpool, Inghilterra - Philharmonic Hall | 27 ottobre 2026
- Wolverhampton, Inghilterra - Civic Hall | 28 ottobre 2026
- Londra, Inghilterra - Eventim Apollo | 29 ottobre 2026
- Bristol, Inghilterra - Beacon | 30 ottobre 2026
- Stoccolma, Svezia - Annexet | 2 novembre 2026
- Berlino, Germania - Tempodrom | 4 novembre 2026
- Danzica, Polonia - Ergo Arena | 5 novembre 2026
- Cracovia, Polonia - Tauron Arena | 6 novembre 2026
- Budapest, Ungheria - MVM Dome | 7 novembre 2026
- Praga, Repubblica Ceca - O2 Universum | 8 novembre 2026
- Norimberga, Germania - Kia Arena | 9 novembre 2026
- Bratislava, Slovacchia - Incheba Arena | 10 novembre 2026
- Vienna, Austria - Stadthalle | 11 novembre 2026
- Parigi, Francia - Le Grand Rex | 13 novembre 2026
- Gand, Belgio - Capitole | 14 novembre 2026
- Eindhoven, Paesi Bassi - Muziekgebouw | 15 novembre 2026
- Düsseldorf, Germania - Mitsubishi Electric Halle | 16 novembre 2026
- Lione, Francia - Radiant-Bellevue | 18 novembre 2026
- Francoforte, Germania - Jahrhunderthalle | 19 novembre 2026
- Esch-sur-Alzette, Lussemburgo - Rockhal | 20 novembre 2026
- Zurigo, Svizzera - The Hall | 21 novembre 2026
- Milano, Italia - Teatro Arcimboldi | 22 novembre 2026
- Rotterdam, Paesi Bassi - De Doelen | 28 novembre 2026
- Groninga, Paesi Bassi - Martiniplaza | 29 novembre 2026
La data italiana è dunque fissata per il 22 novembre 2026 a Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi.
La prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter di The Witcher in Concert inizierà il 19 novembre alle 10:00 CET e durerà fino al 20 novembre alle 23:59 CET, seguita dalla vendita generale che inizierà il 21 novembre alle 10:00 CET. Ogni tappa del tour offrirà anche prodotti commemorativi unici che i partecipanti potranno acquistare.