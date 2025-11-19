Il concerto di The Witcher torna nel 2026, anche in Italia: ecco le date ufficiali

CD Project RED ha annunciato il ritorno del tour di concerti di The Witcher, che arriverà in Europa nel 2026 e sarà anche in Italia, come possiamo vedere dall'elenco delle date ufficiali pubblicate in queste ore dall'editore.

Si tratta del secondo tour europeo di concerti dedicati alla celebre serie di RPG, a loro volta basati sulla serie di libri scritti da Andrzej Sapkowski, con ulteriori estensioni del percorso in questo caso anche in Asia e un ritorno ancora in Europa con una serie di date previste per l'anno prossimo.

The Witcher in Concert celebra il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, proponendo uno show particolarmente coinvolgente per i fan della serie, con l'esecuzione delle musiche più note tratte dalla colonna sonora della serie.