Il concerto di The Witcher torna nel 2026, anche in Italia: ecco le date ufficiali

The Witcher in Concert torna nel 2026 con un nuovo tour europeo, con una data anche in Italia, celebrando in questo modo il decimo anniversario dell'uscita di The Witcher 3.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/11/2025
The Witcher in concert, una foto
CD Project RED ha annunciato il ritorno del tour di concerti di The Witcher, che arriverà in Europa nel 2026 e sarà anche in Italia, come possiamo vedere dall'elenco delle date ufficiali pubblicate in queste ore dall'editore.

Si tratta del secondo tour europeo di concerti dedicati alla celebre serie di RPG, a loro volta basati sulla serie di libri scritti da Andrzej Sapkowski, con ulteriori estensioni del percorso in questo caso anche in Asia e un ritorno ancora in Europa con una serie di date previste per l'anno prossimo.

The Witcher in Concert celebra il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, proponendo uno show particolarmente coinvolgente per i fan della serie, con l'esecuzione delle musiche più note tratte dalla colonna sonora della serie.

Le date annunciate

The Witcher in Concert proseguirà dunque nel 2026, continuando a dare vita alla colonna sonora del gioco di ruolo open world con il supporto di vari impianti video e un arrangiamento effettuato per l'occasione sotto la supervisione del co-compositore di The Witcher 3, Marcin Przybyłowicz.

I brani sono eseguiti da un'orchestra di 14 elementi, tra cui Percival Schuttenbach, altro compositore della colonna sonora del gioco.

The Witcher ora è un successo, ma il primo gioco dovette lottare per farsi notare The Witcher ora è un successo, ma il primo gioco dovette lottare per farsi notare

Sulla scia dell'attuale tour sold-out in Europa, che prevede la sua ultima esibizione alla fine di novembre, è stata confermata una seconda serie di concerti per l'autunno del 2026 che partirà da Dublino, in Irlanda, il 21 ottobre e proseguirà con tappe in oltre 25 città.

L'elenco completo delle date attualmente annunciate per il tour europeo del 2026 è il seguente:

  • Dublino, Irlanda - Vicar Street | 21 e 22 ottobre 2026
  • Manchester, Inghilterra - O2 Apollo | 24 ottobre 2026
  • York, Inghilterra - Barbican | 25 ottobre 2026
  • Glasgow, Scozia - Royal Concert Hall | 26 ottobre 2026
  • Liverpool, Inghilterra - Philharmonic Hall | 27 ottobre 2026
  • Wolverhampton, Inghilterra - Civic Hall | 28 ottobre 2026
  • Londra, Inghilterra - Eventim Apollo | 29 ottobre 2026
  • Bristol, Inghilterra - Beacon | 30 ottobre 2026
  • Stoccolma, Svezia - Annexet | 2 novembre 2026
  • Berlino, Germania - Tempodrom | 4 novembre 2026
  • Danzica, Polonia - Ergo Arena | 5 novembre 2026
  • Cracovia, Polonia - Tauron Arena | 6 novembre 2026
  • Budapest, Ungheria - MVM Dome | 7 novembre 2026
  • Praga, Repubblica Ceca - O2 Universum | 8 novembre 2026
  • Norimberga, Germania - Kia Arena | 9 novembre 2026
  • Bratislava, Slovacchia - Incheba Arena | 10 novembre 2026
  • Vienna, Austria - Stadthalle | 11 novembre 2026
  • Parigi, Francia - Le Grand Rex | 13 novembre 2026
  • Gand, Belgio - Capitole | 14 novembre 2026
  • Eindhoven, Paesi Bassi - Muziekgebouw | 15 novembre 2026
  • Düsseldorf, Germania - Mitsubishi Electric Halle | 16 novembre 2026
  • Lione, Francia - Radiant-Bellevue | 18 novembre 2026
  • Francoforte, Germania - Jahrhunderthalle | 19 novembre 2026
  • Esch-sur-Alzette, Lussemburgo - Rockhal | 20 novembre 2026
  • Zurigo, Svizzera - The Hall | 21 novembre 2026
  • Milano, Italia - Teatro Arcimboldi | 22 novembre 2026
  • Rotterdam, Paesi Bassi - De Doelen | 28 novembre 2026
  • Groninga, Paesi Bassi - Martiniplaza | 29 novembre 2026

La data italiana è dunque fissata per il 22 novembre 2026 a Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi.

La prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter di The Witcher in Concert inizierà il 19 novembre alle 10:00 CET e durerà fino al 20 novembre alle 23:59 CET, seguita dalla vendita generale che inizierà il 21 novembre alle 10:00 CET. Ogni tappa del tour offrirà anche prodotti commemorativi unici che i partecipanti potranno acquistare.

Segnalazione Errore
