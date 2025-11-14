Half-Life 3 verrà annunciato entro la fine dell'anno, ribadisce un leaker

Il noto leaker GabeFollower ha ribadito nelle scorse ore che, stando alle sue fonti, i piani di Valve non sono cambiati e dunque Half-Life 3 verrà annunciato entro la fine dell'anno. Chissà, magari durante la cerimonia dei The Game Awards 2025?

"Stando alle mie informazioni dell'anno scorso, non è cambiato nulla: puntano ancora a un annuncio entro la fine del 2025", ha scritto GabeFollower, e in effetti le eventuali occasioni "importanti" per una presentazione di Half-Life 3 da qui al 31 dicembre non sono moltissime.

Sempre che Valve intenda sfruttare questo tipo di palcoscenico, sia chiaro: per il reveal di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller l'azienda non ha ritenuto di dover agire in tal senso, dunque è possibile che anche l'annuncio del gioco spunti fuori dal nulla.

Si è parlato anche di una sorta di conferma arrivata dall'insider Tyler McVicker, che tuttavia in realtà si è limitato a dire che esiste la possibilità di un annuncio nelle prossime settimane e che ciò lo rende senz'altro molto entusiasta.