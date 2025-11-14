Half-Life 3 verrà annunciato entro la fine dell'anno, ribadisce un leaker

Il noto leaker GabeFollower ha ribadito nelle scorse ore che, stando alle sue fonti, i piani di Valve non sono cambiati e dunque Half-Life 3 verrà annunciato entro la fine dell'anno. Chissà, magari durante la cerimonia dei The Game Awards 2025?
"Stando alle mie informazioni dell'anno scorso, non è cambiato nulla: puntano ancora a un annuncio entro la fine del 2025", ha scritto GabeFollower, e in effetti le eventuali occasioni "importanti" per una presentazione di Half-Life 3 da qui al 31 dicembre non sono moltissime.
Sempre che Valve intenda sfruttare questo tipo di palcoscenico, sia chiaro: per il reveal di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller l'azienda non ha ritenuto di dover agire in tal senso, dunque è possibile che anche l'annuncio del gioco spunti fuori dal nulla.
Si è parlato anche di una sorta di conferma arrivata dall'insider Tyler McVicker, che tuttavia in realtà si è limitato a dire che esiste la possibilità di un annuncio nelle prossime settimane e che ciò lo rende senz'altro molto entusiasta.
Rivoluzione Valve?
Il già citato annuncio della nuova Steam Machine ha senza dubbio smosso Valve da un torpore che durava da molto tempo, innescando a quanto pare dei meccanismi che potrebbero finalmente spingere l'azienda a dedicarsi nuovamente allo sviluppo di videogiochi.
Il sogno degli appassionati è chiaramente quello di un Half-Life 3 confermato ufficialmente e destinato a caratterizzare la line-up di lancio di Steam Machine, ma bisognerà attendere ancora un po' per capire se i rumor siano fondati o meno.