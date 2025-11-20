Un'app misteriosa su Steam fa pensare ad Half-Life 3: la caccia continua

Molti si aspettavano che ieri Valve annunciasse Half-Life 3. Così non è stato. Il tutto nasce da voci non confermate dalla compagnia di Steam, che vanno moltiplicandosi senza controllo. La frenesia online si è fatta palpabile, con la caccia al segnale dell'esistenza del gioco che ormai è diventato un sport riconosciuto a livello mondiale. Si scherza, naturalmente, ma non troppo visto che siamo qui per riportare di un nuovo avvistamento, fatto in questo caso dal fondatore di Steamdb, che ha individuato un'applicazione misteriosa, subito collegata alla presunta nuova avventura di Gordon Freeman.
L'app del mistero
Di cosa si tratta? xPaw ha scoperto su Steam una nuova applicazione che usa il Source 2 come engine. Stiamo parlando del motore proprietario di Valve, per chi non lo sapesse.
I found this post showing a tweet saying that they found a tweet which indicates that Half Life 3 may be revealed soon
byu/KissMyFuckingDadMom inHalfLife
Chiaramente non c'è niente che riporti direttamente alla serie Half-Life, ma viste le circostanze attuali, tutti hanno subito pensato al terzo capitolo. Del resto qualcosa dovrà pur essere, quindi, una volta scoperta, era inevitabile che partissero le speculazioni.
Detto questo, è inevitabile anche ribadire che per adesso non c'è niente di confermato e che tutti i segnali emersi finora non danno un quadro esaustivo e non verificano nulla, pagine farlocce di negozi online comprese. Quando se ne saprà di più (nel caso in cui l'annuncio avvenga, quindi), sicuramente ve ne parleremo. Quindi rimanete sintonizzati su queste pagine premendo F5 a raffica per i prossimi mesi, così da non perdervi nulla.