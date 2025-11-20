Un'app misteriosa su Steam fa pensare ad Half-Life 3: la caccia continua

Molti si aspettavano che ieri Valve annunciasse Half-Life 3. Così non è stato. Il tutto nasce da voci non confermate dalla compagnia di Steam, che vanno moltiplicandosi senza controllo. La frenesia online si è fatta palpabile, con la caccia al segnale dell'esistenza del gioco che ormai è diventato un sport riconosciuto a livello mondiale. Si scherza, naturalmente, ma non troppo visto che siamo qui per riportare di un nuovo avvistamento, fatto in questo caso dal fondatore di Steamdb, che ha individuato un'applicazione misteriosa, subito collegata alla presunta nuova avventura di Gordon Freeman.