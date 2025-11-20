Leggende Pokémon Z-A svela i premi della Stagione 3, compresa la Chesnaughtite

Nintendo e The Pokémon Company hanno svelato nuovi dettagli sulla Stagione 3 di Leggende Pokémon Z-A e dei premi che si possono ottenere, come la Chesnaughtite che vi permette di fare la Mega Evoluzione di Chesnaught e viene assegnata nel momento nel quale raggiungete il rango S.

Inoltre, la Delphoxite e la Greninjite sono di nuovo disponibili e saranno accessibili rispettivamente al rango V e al rango Y. In questo modo anche chi inizierà solo ora a giocare online potrà ottenere le ricompense. La stagione 3 sarà disponibile dalla mattina di giovedì 27 novembre fino a giovedì 18 dicembre 2025 (in piena notte, quindi in pratica avete tempo fino al giorno prima).