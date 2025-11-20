Leggende Pokémon Z-A svela i premi della Stagione 3, compresa la Chesnaughtite

Nintendo e The Pokémon Company hanno svelato nuovi dettagli sulla Stagione 3 di Leggende Pokémon Z-A e dei premi che si possono ottenere, come la Chesnaughtite che vi permette di fare la Mega Evoluzione di Chesnaught e viene assegnata nel momento nel quale raggiungete il rango S.
Inoltre, la Delphoxite e la Greninjite sono di nuovo disponibili e saranno accessibili rispettivamente al rango V e al rango Y. In questo modo anche chi inizierà solo ora a giocare online potrà ottenere le ricompense. La stagione 3 sarà disponibile dalla mattina di giovedì 27 novembre fino a giovedì 18 dicembre 2025 (in piena notte, quindi in pratica avete tempo fino al giorno prima).
I dettagli sulla Stagione 3 di Leggende Pokémon Z-A
Vediamo quali sono i premi della stagione 3 delle Lotte Competitive:
-
Rango A
- 3 Safari Ball
- 1 Tappo d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
-
Dal rango B al rango E
- 2 Safari Ball
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
-
Dal rango F al rango K
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
-
Dal rango L al rango R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
-
Fino al rango S
- 1 Pepita
Per poter richiedere le vostre ricompense dopo essere saliti di rango in Leggende Pokémon Z-A, dovete premere il pulsante X, andare in Comunicazione e selezionare Lotta Competitiva, dopo aver vinto o perso almeno un match.
Ricordiamo che nelle Lotte Competitive potete portare i Pokémon del Pokédex di Luminopoli (001 - 231). Potete portare creature di qualsiasi livello, ma saranno tutte portate al 50 in automatico. Potete usare le forme regionali, ma per ogni specie potete usare un solo Pokémon.
Segnaliamo infine che il sistema di combattimento di Pokémon Generazione 10 è al centro dei rumor: si ispirerebbe a Leggende Pokémon.