Il sistema di combattimento di Pokémon Generazione 10 è al centro dei rumor: si ispirerebbe a Leggende Pokémon

I rumor sulla decima generazione di Pokémon

La fonte delle informazioni è @Light_88_, un leaker del mondo Pokémon che ha condiviso una serie di dettagli tramite un post sui social media, come potete vedere qui sotto, dedicato a Pokémon Winds (Venti) e Pokémon Waves (Onde). Ricordiamo che i nomi non sono ufficiali.

Secondo quanto indicato, la generazione dieci di Pokémon tornerà ai combattimenti a turni, mettendo da parte i combattimenti in tempo reale di Leggende Pokémon: Z-A. Non è una speculazione sorprendente e un po' tutti danno per scontato che sarà così.

Ciò che è più interessante è che secondo il leaker la decima generazione proporrà una versione più fluida del sistema di combattimento di Leggende Pokémon Arceus, con battaglie che hanno luogo in modo automatico nella mappa aperta. Inoltre, il personaggio potrà muoversi liberamente durante i combattimenti a turni, proprio come in Arceus.

Sempre prendendo ispirazione dal primo gioco di Leggende Pokémon, GameFreak avrebbe deciso di reintrodurre gli attacchi ad area e gli effetti ad area. Ovviamente sono solo rumor per il momento e non informazioni ufficiali. Inoltre, dovremo attendere certamente un bel po' prima di poter ricevere conferme in merito.

Segnaliamo infine che pare che Leggende Pokémon: Z-A sia già pieno di cheater su Nintendo Switch 1 e 2.