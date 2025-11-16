Pare che Leggende Pokémon: Z-A sia già pieno di cheater su Nintendo Switch 1 e 2

Stando alle testimonianze di diversi utenti, pare che Leggende Pokémon: Z-A sia già pieno di cheater che stanno rovinando l'esperienza online a molti giocatori su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

La testata giapponese GameSpark riferisce di una situazione già molto compromessa: a neanche un mese dal lancio del gioco si notano comportamenti sospetti e violazioni palesi, con mosse lanciate senza dover attendere il cooldown, attacchi ripetuti all'infinito e manovre dotate di un raggio d'azione ampiamente superiore a quello reale.

Ci sono naturalmente diversi video che testimoniano il fenomeno in questione sui social, e uno dei più emblematici mostra un Garchomp che ripete la stessa mossa senza alcuna interruzione, catapultando il proprio avversario in un loop impossibile da contrastare.

Non è tutto: pare che alcuni giocatori siano addirittura riusciti a sostituire l'immagine del proprio avatar con foto reali di persone, eludendo così le limitazioni imposte dal gioco, probabilmente sfruttando console modificate e una manipolazione dei file interni.