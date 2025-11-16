Pare che Leggende Pokémon: Z-A sia già pieno di cheater su Nintendo Switch 1 e 2

Stando alle testimonianze di diversi utenti, pare che Leggende Pokémon: Z-A sia già pieno di cheater che stanno rovinando l'esperienza online a molti giocatori su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
La testata giapponese GameSpark riferisce di una situazione già molto compromessa: a neanche un mese dal lancio del gioco si notano comportamenti sospetti e violazioni palesi, con mosse lanciate senza dover attendere il cooldown, attacchi ripetuti all'infinito e manovre dotate di un raggio d'azione ampiamente superiore a quello reale.
Ci sono naturalmente diversi video che testimoniano il fenomeno in questione sui social, e uno dei più emblematici mostra un Garchomp che ripete la stessa mossa senza alcuna interruzione, catapultando il proprio avversario in un loop impossibile da contrastare.
Non è tutto: pare che alcuni giocatori siano addirittura riusciti a sostituire l'immagine del proprio avatar con foto reali di persone, eludendo così le limitazioni imposte dal gioco, probabilmente sfruttando console modificate e una manipolazione dei file interni.
Il fenomeno, tuttavia, non incide sulle vendite
Per quanto fastidioso possa essere il fenomeno dei cheater per quanto concerne il comparto online, al momento le vendite non ne risentono e infatti Leggende Pokémon: Z-A risulta essere il gioco più venduto del 2025 in formato fisico negli USA.
Si tratta di risultati che testimoniano l'enorme popolarità che la proprietà intellettuale di The Pokémon Company ancora possiede, nonostante le polemiche legate anche all'effettiva qualità di questo episodio della serie, che ha decisamente diviso la community.